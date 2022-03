'Euphoria': El aplaudido posado en bikini de Barbie Ferreria que ha cautivado a Sydney Sweeney

Barbie Ferreira es una de las estrellas más seguidas de 'Euphoria', contando en Instagram con 6 millones de seguidores. Son muchos los espectadores de la serie a los que les ha encantado la evolución de su personaje, Kat.

La actriz nació en Nueva York, pero tiene ascendencia brasileña por parte materna. Recientemente ha viajado a su país de origen con unos amigos donde ha disfrutado de unos días libres.

Y desde el país sudamericano ha mostrado unas espectaculares imágenes en bikini que han sido muy comentadas. La publicación acumula ya más de 2 millones de 'Me gusta' y ha despertado la admiración de compañeros de reparto como Sydney Sweeney o Lukas Gage, quienes han comentado "Maldita sea" y "Exquisita", respectivamente. Otras celebridades como Camila Mendes, Bella Thorne o Haley Lu Richardson han dejado sus halagos.

En la primera fotografía, la estrella aparece con un bikini azul celeste, cambiándolo en las posteriores por uno psicodélico. Además, ha enseñado paseos a caballo por la naturaleza y en una embarcación, entre otras actividades. También ha llamado la atención el posado junto a su madre, con la que guarda un parecido asombroso.

Pero para sus fans no es la primera vez que la aprecian luciendo así de fantástica y empoderada. La intérprete es todo un icono de la moda, como evidencia en su perfil.

Barbie Ferreira, crítica con la "positivad tóxica" que generan las tallas grandes

La actriz denunció a 'Who What Wear' los comentarios relativos a su físico, ya que la hacían sentir mucha presión debido a la "positividad tóxica" que impera en el mundo de las "tallas grandes".

Ferreira es muy consciente de cuestiones como la autoestima y la seguridad en uno mismo, tal y como hace Kat en la serie, buscando su propia identidad. En esa entrevista se quejó de la atención que recibía su físico y de aquellos que la califican como "valiente" por usar la ropa que le gusta.

La modelo hizo hincapié en que la confianza en uno mismo no debe confundirse con tener tallas más grandes: "No es radical para mí usar un crop top. Comentarios sobre mi valentía solo son cumplidos ambiguos. He estado haciendo esto desde que tenía 16 años. Ahora tengo 25".

Seguro que te interesa:

'Euphoria': Hunter Schafer confiesa cómo el papel de Jules le ayudó a superar una depresión