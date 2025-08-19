Isabela Ferrer se suma a Blake Lively y acusa a Justin Baldoni de acoso en su estrategia para el juicio

La batalla legal en torno a It Ends With Us sigue creciendo y sumando tensión entre sus protagonistas fuera de la pantalla casi un año después de que empezase. Lo que comenzó como unenfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni, ha derivado en una bola de nieve legal que parece hacerse cada vez más grande y con nuevos nombres involucrados.

Con el juicio previsto para marzo de 2026, se ha unido a la disputa Isabela Ferrer, actriz que interpretó a la versión joven de Lily en la película. La intérprete ha acusado directamente a Baldoni de "manipularla, amenazarla, controlarla y actuar de forma inapropiada".

Blake Lively y Justin Baldoni en It End's With Us | Cordon Press

Según su equipo legal, Baldoni recurrió a "tácticas de mala fe" tras no conseguir que la actriz cumpliera con la solicitud de información de su equipo legal, relacionada con el conflicto con Lively.

El abogado del actor señalaba a la intérprete como una testigo clave para rebatir la demanda de Lively, de manera que la citó para pedirle "todos los documentos relacionados con cualquier acción, conducta o declaración discriminatoria, acosadora, inapropiada o no deseada", segun ha recogido People,

La parte de Ferrer sostiene que la citación de Baldoni es prácticamente idéntica a la anterior emitida por Blake, lo que demuestra que no busca evidencia distinta sino posiblemente intimidarla: "Baldoni no hizo ningún esfuerzo por adaptar la citación judicial a la presentación de materiales nuevos o diferentes, lo que demuestra que el verdadero objetivo es acosar a la Sra. Ferrer".

Además, ha respondido a esa petición alegando que se trata de "otro intento" del director "de acosar" a Isabela y "arrastrarla más profundamente a litigios y disputas que ha hecho todo lo posiblepor evitar".

"Si bien la Sra. Ferrer cumplirá fielmente con sus obligaciones legales bajo cualquier citación, requerimiento u orden judicial, obviamente no se dejará intimidar ni extorsionar por ninguna de las partes para que participe en el proceso", han aclarado los abogados de Isabela.

Justin Baldoni en It Ends With Us | Cordon Press

La defensa de Ferrer afirma que esta maniobra también es una forma de presión financiera, ya que Wayfarer (la fundación de Justin Baldonni que dedicaba a causas sociales) no cumplió con la cobertura de los costes legales: "El retraso en las negociaciones sobre la indemnización de Ferrer es un intento transparente de ejercer presión financiera sobre la actriz".

Por todo ello, Ferrer ha solicitado al tribunal que rechace completamente la moción presentada por Justin y que se impongan sanciones en su contra.