La serie de Harry Potter presenta a los Weasley: Primer vistazo a la icónica familia pelirroja

El mundo muggle se enamoró del universo de Harry Potter en la gran pantalla durante la década de los 2000. Ocho películas con las que toda una generación creció, al mismo ritmo en el que lo hacía el elenco de la franquicia. Sin embargo, la industria no para y Warner Bros. ya ha puesto en marcha una nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling para HBO Max.

Los anuncios sobre el nuevo reparto han ido produciéndose con cuentagotas. El trío protagonista, los profesores, el eterno guardabosques Hagrid… Poco a poco hemos ido conociendo los rostros que darán vida por segunda vez a los personajes de Hogwarts. Ahora les ha llegado el turno a los hermanos Wesley.

Así, el estudio ha revelado a los cinco integrantes principales de los libros en lo que a los hijos de Arthur y Mollie Wesley se refiere. Es decir, a Ron, Ginny, Fred, George y Percy; dejando en el tintero a Bill Weasley, que se encuentraen Egipto en el inicio de la historia, y a Charlie Weasley, que está en Rumanía trabajando con dragones.

Los hermanos Weasley en la nueva serie de Harry Potter | HBO Max

Estos cinco hermanos son los que aparecen desde el primer momento. Ron, como amigo de Harry. Ginny, todavía joven como para asistir a la escuela. Los gemelos Fred y George, como alivios cómicos. Y Percy, como el hermano mayor siendo prefecto de la casa Gryffindor.

Ya habíamos conocido a Alastair Stout como Ron. Sin embargo, el estudio ha confirmado ahora al resto de los actores: Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny. Un reparto que crecerá, al igual que lo hizo el elenco original, a lo largo de las siete temporadas de HBO Max.

El rodaje sigue su curso y cada vez estamos más cerca de volver al mundo mágico, esta vez en la pequeña pantalla. Una nueva adaptación de los libros que ha despertado sensaciones contradictorias en los fans: desde los que piensan que es innecesario y que las películas son muy recientes hasta los que se emocionan por volver a vivir su infancia y adolescencia.