Sharon Stone asegura que dejó de llevar bragas para usar calzoncillos por culpa de sus hijos: "Solo eres un tío"

La trayectoria de Sharon Stone, la icónica actriz de Instinto básico, abarca décadas en cine y televisión hasta la actualidad. Sin embargo, la intérprete también tiene otra intensa carrera: ser madre de tres hijos.

Roan, de 25, Laird, de 20, y Quinn, de 19, son hijos adoptivos de Sharon, quien siempre ha prestado especial atención a su crianza.

Después de adoptar al mayor con su segundo marido, el periodista Phill Bronstein, Stone se divorció. Ahora bien, esto no la detuvo y decidió seguir siendo madre soltera ampliando la familia.

La actriz ha revelado cómo la educación de sus hijos influyó incluso en aspectos tan personales como su ropa interior.

Mientras Roan, Lird y Quinn vivían con ella, su hogar era, según describía Sharon, una "casa de fraternidad apestosa". Un ambiente predominantemente masculino que la llevó a usar "calzoncillos bóxer" en lugar de lo que ella llama "braguitas de mujer".

"No usas 'braguitas de mujer' cuando tienes tantos chicos", ha explicado la actriz en Late Night con Seth Meyers, diciendo que pasó a ser uno más de ellos: "Solo eres un tío".

Ahora que sus hijos han dejado el hogar, Stone ha recuperado su feminidad con entusiasmo: "Soy una chica otra vez... Espero que sepan esto: me siento realmente femenina de nuevo".

La actriz ha reflexionado con humor sobre la dinámica familiar durante esos años, mostrando cómo la maternidad puede influir en decisiones que pueden parecer triviales, pero que cambian la vida cotidiana.