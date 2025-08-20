Una actriz destapa su experiencia más "turbia" con Leonardo DiCaprio: "Pensaba que iba a una fiesta"

Leonardo DiCaprio fue "el rey del mundo" con su papel de Jack en Titanic. Desde entonces, se ha convertido en uno de los actores más relevantes de la industria y ha trabajado con los mejores directores del planeta. Ahora bien, en lo que respecta a su vida sentimental, ciertas polémicas han ensombrecido su imagen pública.

El actor es famoso por tener siempre parejas menores de 25 años. Una constante que se ha ido repitiendo con cada ruptura y nuevo enamoramiento. La actriz y cantante Diana Vickers se ha hecho eco de esta realidad en el podcast Metro's Just Between, donde ha contado su experiencia más extraña con DiCaprio.

Leonardo DiCaprio | Getty

"Conocí a Leo una vez", comenta antes de matizar que el actor "no se acordará" de aquello. "Uno de sus amigos me invitó a su casa. Pensaba que iba a una fiesta", continúa: "Al final terminé con él viendo la tele. Fue un momento muy, muy bizarro".

Diana no se ha querido quedar ahí y ha contado lo que para ella es "el sistema" que tiene tanto DiCaprio como su círculo. "Obviamente Leo está al mando de todo y se rodea de chavales guapos que solo buscan pasárselo bien", señala la actriz para concretar que "esos chavales guapos se encargan de salir y buscar chicas atractivas para él: es algo muy turbio".

De igual modo, ha dejado caer una crítica para la industria en general. "Estas cosas pasan mucho en Hollywood. Estos hombres tienen mucha fama y poder, y no quieren madurar", continuaba. "Solo quieren estar rodeados de chicas guapas y jóvenes todo el rato. No estoy generalizando con Leo, creo simplemente que es lo que ocurre".

Leonardo DiCaprio (50) mantiene una relación sentimental con Vittoria Ceretti (27). De hecho, Ceretti ha sido la persona que ha roto con su dinámica habitual de no tener parejas mayores de 25 años.