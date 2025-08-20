¿Angelina Jolie contará los problemas con Brad Pitt en su biografía? Esto es lo que se sabe

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 tras 12 años juntos, pero su divorcio finalizó en diciembre de 2024. Desde entonces siguen inmersos en enfrentamientos legales, principalmente por la disputa sobre la propiedad compartida del viñedo Château Miraval.

Brad Pitt presentó documentos judiciales en junio solicitando acceso a comunicaciones privadas de Jolie y la declaración de un ejecutivo vinculado a la venta de la bodega. Jolie respondió con una contrademanda, acusándole de lanzar una "campaña vengativa" tras su separación.

Hace apenas unos días, medios sugerían que Angelina podría estar considerando dar una entrevista o publicar un libro que contuviera su versión de los hechos en torno a su prolongada batalla legal con Brad Pitt por la bodega.

Angelina Jolie y Brad Pitt | Getty

Un reportaje de Radar Online señaló que "si Brad sigue insistiendo, ella podría cambiar de opinión y contarlo todo" y que la idea de publicar un libro podría generar ingresos millonarios, incluso estimándose en más de 50 millones de dólares.

Sin embargo, tal y como ha asegurado una fuente cercana a la actriz a People, Jolie no tiene planes de escribir un libro revelador sobre su vida personal, ni de exponer públicamente sus tensiones con Brad Pitt: "De ninguna manera haría eso".

El conflicto entre Angelina y Brad sigue abierto. Una situación que no solo ha tensado aún más la relación entre los actores, sino que también ha tenido un impacto en el vínculo de Pitt con sus hijos, con quienes mantiene una relación marcada por la distancia tras el divorcio y las acusaciones que rodearon su separación.