Barbie Ferreira, muy clara ante las polémicas en 'Euphoria' y su discusión con el creador

La temporada 2 de 'Euphoria' llegó tras un larga travesía entre la primera entrega y esta. La serie creada por Sam Levinson obtuvo muchas expectativas después de la revelación que fue la temporada 1. Y, a lo largo de estos últimos episodios, muchos fans mostraron su malestar con la historia y el ostracismo de diversos personajes.

Son los casos de Kat, relegada a un segundo plano tras su evolución en la primera temporada, o de McKay, desplazado a un plano inexistente. Las teorías y rumores recorrieron las redes sociales en busca de una explicación a la desaparición de estas tramas. Así, comenzaron a surgir informaciones de insiders que apuntaban que Barbie Ferreria (Kat) tuvo un fuerte encontronazo con Sam Levinson.

Incluso, el medio The Daily Beast elaboró un reportaje desentrañando estas habladurías y apuntando a que la actriz abandonó supuestamente el set durante el rodaje. Lo que hubiera provocado un significativo recorte en la trama de Kat. Cabe recordar, que Zendaya afirmó a The Cut que Levinson reescribió la gran mayoría del guion: "Hay muy pocas cosas que permanecen en esta versión".

'Euphoria': Zendaya, Barbie Ferreira y Sam Levinson | Getty

Barbie Ferreira responde a los rumores sobre su abrupta salida

En una entrevista con Insider, la modelo de ascendencia brasileña ha desmentido, en parte eso sí, estos rumores: "He visto muchas cosas diferentes y muchas de ellas son falsas y algunas son detalles insignificantes".

"Pero realmente creo que los fans son muy apasionados y me gusta porque significa que 'Euphoria' ha impactado a muchas personas", explicó. "A veces, las cosas cobran vida propia, y no están fundamentadas en hechos veraces, pero está bien porque sé que es solo por pasión, curiosidad y demás cosas buenas. Y me uní por esto. Entonces, lo acepto. Aceptaré lo bueno y lo malo", señaló.

Aunque reveló que ella también esperaba ver más sobre la "vida de fantasía" de Kat: "Espero ver su relación consigo misma, con Internet y con sus amigos. Espero ver que todo se desarrolla maravillosamente como siempre lo hace en 'Euphoria'. Estoy emocionada de leer el guion. No creo que esté escrito todavía, así que esperaré".

La temporada 2 de 'Euphoria' entre polémicas

Por la parte que le toca, HBO emitió un comunicado recientemente donde negó el ambiente tóxico del que se acusa a la producción: "El bienestar del elenco y el equipo de nuestras producciones es siempre una prioridad. La producción cumplió plenamente con todas las pautas de seguridad y protocolos del gremio. No es raro que las series dramáticas tengan tomas complejas, y los protocolos COVID agregan una capa adicional. Mantenemos una línea abierta de comunicación con todos los gremios, incluido SAG-AFTRA. Nunca se planteó ninguna investigación formal".

Los malos rollos entre el elenco y la dirección de la serie no es la única polémica suscitada en redes sociales. Muchos fans han señalado que la trama no se sustenta y que las escenas de desnudos han sido, en ocasiones, gratuitas. Incluso, Sydney Sweeney tuvo que pedir que se redujeran sus topless para esta entrega.

