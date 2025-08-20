Kevin Costner, tajante con la demanda recibida por escenas sexuales no consensuadas: "Quiere dañar mi reputación"

La imagen de Horizon: An American Saga - Chapter 2 ha quedado en tela de juicio tras la demanda presentada por Devyn LaBella. La doble de la actriz de Ella Hunt afirmó que no hubo coordinadores de intimidad en una escena sexual en la que participó y que, además, no formaba parte del guion. Una situación de abuso que la llevó a acusar tanto al equipo liderado por Kevin Costner como al actor Roger Ivens, quien protagonizaba la secuencia en cuestión.

Sin embargo, el director y actor de Bailando con lobos no se ha quedado en silencio y ya ha movido ficha. En una declaración jurada presentada en una moción para desestimar la demanda, afirmó que "las acusaciones en mi contra son absolutamente falsas".

También arremetió contra LaBella: "Es profundamente decepcionante para mí que una mujer que trabajó en nuestra producción afirme que yo o cualquier otro miembro de mi equipo haría que uno de los nuestros se sienta incómodo, y mucho menos sufra la 'pesadilla' que ella ha inventado".

Kevin Costner en Horizon | Cordon Press

De igual modo, Costner hace referencia a una conspiración en su contra: "Creo que las afirmaciones de Devyn fueron diseñadas, mediante el uso de declaraciones falsas y lenguaje sensacionalista, para dañar mi reputación". Insistiendo una vez más en que las "acusaciones son manifiestamente falsas" y que únicamente buscan "una compensación enorme e injustificada".

Por su parte, el equipo legal de LaBella ha respondido a la moción presentada por Costner. "Esta moción infudada no es más que una táctica desperada de un equipo legal presa del pánico y sin una defensa real", matizando que "lo único que daña la reputación de Kevin Costner es su propio comportamiento imprudente y dañino"; tal y como ha recogido Entertainment Weekly.

Sea como sea, Horzizon: An American Saga - Chapter 2 se estrenó sin demasiada repercusión. Una franquicia que, por el momento, no ha dado señales de seguir adelante y que ya ha dejado a su paso un nuevo conflicto judicial en Hollywood.