Kevin Spacey regresa al Festival de Venecia tras las denuncias de abuso sexual con su nueva película

La figura de Kevin Spacey fue una de las primeras que sacudió el movimiento #MeToo cuando, en 2017, el actor Anthony Rapp lo acusó de abusos sexuales cuando tan solo tenía 14 años. Tras dichas declaraciones, muchos hombres denunciaron al actor por comportamientos sexuales inapropiados.

Netflix lo despidió de House of Cards y Christopher Plummer volvió a rodar todas sus escenas en Todo el dinero del mundo con el fin de eliminarlo de la película. De la noche a la mañana, la carrera de Spacey terminó. Aunque, lo que parecía un punto y final, ahora se interpreta más bien como un punto y aparte.

Y es que el protagonista de Sospechosos Habituales ha sido absuelto de todos los cargos en los diferentes procesos judiciales que ha enfrentado. Esto ha provocado que intente volver a la industria; sin embargo, su imagen sigue generando una gran polémica allá donde vaya.

Kevin Spacey en el juzgado | Gtres

Kevin Spacey fue visto en el Festival de Cine de Cannes este mismo año y, ahora, acudirá al Festival de Venecia. Allí presentará el tráiler de su nueva película: Holiguards Saga, The Portal of Force. Se trata de una cinta que no solo protagoniza, sino que también dirige y que pretende convertir en una franquicia de éxito.

Brianna Hildebrand (Deadpool), Tyrese Gibson (Fast & Furious) y Dolph Lundgren (Rocky IV) también participarán en lo que se ha definido como un thriller de ciencia ficción.

Así, Spacey volverá al Festival de Venecia el próximo 29 de agosto, tal y como ha recogido The Hollywood Reporter. Un paso más en la redención pública a la que aspira el ahora director.

Además, como actor, tiene otros tres proyectos en marcha que se alinean con dichos esfuerzos de volver a Hollywood. Unos esfuerzos que solo el tiempo dirá si han valido la pena.