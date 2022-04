Chloe Cherry ('Euphoria') habla de sus citas con sugar daddies y que está "saliendo con 10 personas"

Chloe Cherry se ha convertido en una de las actrices del momento tras cautivar a los seguidores de 'Euphoria' donde interpreta a Faye en la temporada 2 de la serie protagonizada por Zendaya.

Cherry se caracteriza por ser una persona muy sincera y abierta. Así, nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de su etapa como actriz porno y, ahora lo ha vuelto a hacer tras confesar que ha salido en muchas ocasiones con sugar daddies.

Lo ha hecho a través de una entrevista que ha concedido en el podcast Viall Files de Nick Viall donde la actriz de 24 años asegura que ha tenido "un montón" de sugar daddies.

Aunque, apunta que "ya no tengo sugar daddies". "Todavía hablo con algunos de esos sugar daddies como amigos, pero ahora solo somos amigos", detalla.

Para seguir sincerándose diciendo: "Ellos, de nuevo, te están dando algo, por lo que estás saliendo basado literalmente en lo que te están brindando, lo que siento que mucha gente hace en las citas normales. Pero al menos con los sugar daddies, es solo chicos ricos que solo quieren gastar su dinero en ti".

"Solía ​​​​tener un montón de personas diferentes con las que hablaba. Siempre elegía a alguien que fuera divertido. Incluso si vas a ser mi sugar daddy, todavía quiero que me hagas reír", explica.

Chloé afirma que estos hombres no le interesaban en realidad y que "tenían que estar dando lo suficiente" para que ella continuara a su lado.

La intérprete declara que "nunca volverá a hacer eso" y comparte la lección que ha aprendido de todo esto: "Tener un sugar daddy me enseñó un nivel de aceptación del tratamiento", dice. "Nunca volveré a aceptar a un chico que no quiera al menos tratar de cuidarme de alguna manera y que no intente ser caballeroso de alguna manera".

"¿Por qué aceptaría eso cuando sé que existe? Sé que hay personas que quieren tratarme muy bien. Me enseñó el estándar de cómo quería que me trataran".

Por último, Chloe Cherry confiesa que está "soltera" aunque "saliendo con 10 personas": "En este momento, me gusta ver a muchas personas diferentes, así que no necesito demasiado de alguien concreto. Y añade que "salir con varias personas ha sido lo mejor para que descubra lo que quiero y lo que no quiero de otra persona".

