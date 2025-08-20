Kylie Jenner y Timothée Chalamet sorprenden con nuevas fotos públicas zanjando los rumores de ruptura

Kylie Jenner y Timothée Chalamet despertaron los rumores de su romance a principios de 2023, durante la Semana de la Moda en París. Allí fueron vistos conversando en un desfile de Jean Paul Gaultier. Su relación siguió desarrollándose discretamente hasta septiembre, cuando hicieron su debut público como pareja en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde compartieron besos en lazona VIP.

A partir de entonces, los fans han podido seguir la pista de su relación a través de sus apariciones públicas: asistieron juntos al US Open, al WSJ Innovator Awards, a los Globos de Oro, o al evento David Di Donatello, donde posaron por primera vez juntos.

Sin embargo, las especulaciones sobre una posible ruptura habían comenzado a circular, ya que desde junio no se les había visto juntos públicamente. Además, Timothée no asistió a la celebración del 28 cumpleaños de Kylie, el 10 de agosto.

El actor se encontraba en Budapest rodando Dune: Messiah, y Jenner compartió historias en Instagram con canciones que algunos interpretaron como indirectas propias de una ruptura.

No obstante, han salido a la luz unas imágenes que dan por finalizados todos los rumores. En ellas, la pareja disfruta en una cafetería de la capital húngara, la cual ha compartido un post en su cuenta de Instagram del momento.

"Hoy Kylie Jenner y Timothée Chalamet entraron en nuestra cafetería y nos quedamos tan desconcertados que apenas podíamos concentrarnos, pero creo que se nos ha notado en la cara. Menos mal que todo el mundo los miraba a ellos y no a nosotros. Fueron muy simpáticos y amables. Gracias por venir".

Además, una fuente confirmaba a People que ella había ido a visitarlo en julio y que siguen juntos: "Se comunican por FaceTime casi todos los días. Se echan de menos y están perfectamente bien".

"Aunque Kylie tenga un jet privado, el vuelo dura 12 horas. Es madre y también trabaja. Tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles. La agenda de Timothée es muy apretada y tiene muy pocotiempo libre", añadía la fuente.

También han mostrado apoyo mutuo en redes sociales dando 'me gusta' a publicaciones relacionadas con su trabajo, otra señal más de que su vínculo sigue intacto.