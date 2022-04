Zendaya se sincera sobre su relación con Tom Holland en un evento de 'Euphoria'

El fenómeno 'Euphoria' sigue reuniendo a millones de fans en todo el mundo, y este miércoles reunió también a su elenco femenino en un evento benéfico en Los Ángeles. Allí, los focos recayeron una vez más sobre la que es sin duda la estrella de la serie, Zendaya.

Aunque, la actriz que da vida a Rue en la serie de HBO estuvo acompañada por Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Zendaya, Barbie Ferreira y Sydney Sweeney quienes posaron muy sonrientes en la alfombra roja.

Así, en el evento 'ET' preguntó a Zendaya sobre algunos de los rumores que rodean últimamente a la serie como posibilidad de que la tercera temporada, ya confirmada, no salga hasta 2024, Zendaya respondió: "La verdad, no lo sé. Aquí hay algunos ejecutivos que pueden saberlo mejor que yo, quizá podrías preguntarles". "Yo voy a estar ocupada por un tiempo", añadió.

Las actrices de 'Euphoria': Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Zendaya, Barbie Ferreira y Sydney Sweeney | Getty

Zendaya no aclara si Tom Holland ha aparecido o no en 'Euphoria'

Igual de dubitativa y misteriosa se mostró sobre los rumores sobre la hipotética aparición de Tom Holland en la temporada 2 de 'Euhporia', concretamente en el capítulo de la obra de teatro de Lexi: "Quién sabe, puede que nadie lo sepa nunca", declara. El rumor sobre el cameo de Holland fue muy comentado, sobre todo desde que apareciera un montaje en el que se podía ver al actor como parte del público del teatro en dicha escena.

Lo cierto es que tanto Holland como Zendaya ya se habían pronunciado al respecto sobre la posibilidad de un cameo del actor en la serie que protagoniza su pareja. El protagonista de Spiderman ya confesó sus ganas de salir en la serie a 'Imdb' en diciembre: "Llevo pidiendo esto mucho tiempo, aún no ha sucedido y estoy muy decepcionado".

Tom Holland y Zendaya promocionando 'SpiderMan: Sin Camino a Casa' | Gtres

Zendaya agradece a Tom Holland su "apoyo y amor"

Más clara fue Zendaya cuando le preguntaron sobre la relación con Tom Holland, al que conoce desde 2016, y cuya relación pasa por su mejor momento desde que se hiciera pública el pasado verano. Prueba de ello son estas últimas declaraciones, donde comenta: "Está genial tener ese apoyo y amor a tu alrededor porque lo necesitas. Esto no es un trabajo fácil, está bien tener esa parte que te libera de vez en cuando".

Desde 'SpiderMan: Homecoming' ya hubo rumores sobre la relación amorosa entre ambos actores, por la química y el afecto que habían desarrollado durante el rodaje, pero no fue hasta el pasado julio cuando se hizo pública su relación oficialmente. Hace poco los pudimos volver a ver compartiendo pantalla en 'SpiderMan: Lejos de Casa'.

