El mayor miedo de Jenna Ortega como actriz joven en Hollywood: "No quiero volver a estar en esa situación"

Jenna Ortega comenzó su carrera cuando tan solo tenía nueve años. Pequeños papeles en series como CSI: NY (2012) le llevaron a sus primeras grandes oportunidades: Iron Man 3 (2013), en la que interpretó a la hija del vicepresidente, e Insidious: Capítulo 2 (2013), la exitosa película de terror.

El reconocimiento masivo le llegó en 2014, con 12 años, cuando fue elegida por Disney Channel para interpretar a Harley Díaz, la ingeniosa protagonista de Stuck in the Middle. Este papel le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos, como Jane the Virgin, para más tarde consolidar su carrera con papeles de carácter maduro como en You, The Fallout y en la franquicia de terror Scream.

Ortega, de 22 años, se ha sincerado sobre cómo ha sido crecer bajo el ojo público de Hollywood y las inseguridades que ha enfrentado a lo largo de su prematura carrera.

"Ser joven y asertiva es intenso para mucha gente, como mujer. Siempre he sabido lo que es no tener voz, y eso me aterroriza", contaba a Vogue México y Latinoamérica. "No quiero volver a estar en esa situación. Pero para mí, se trata simplemente de asegurarme de utilizar mi voz de la forma más profesional, eficiente y amable posible", ha asegurado la protagonista de Miércoles.

"Durante la mayor parte de mi carrera, no sabía cómo expresarme", explicaba la actriz. "Era muy joven, no sabía nada sobre el sector, quizá debido a ciertas experiencias profesionales que había tenido en el pasado y que habían sido un poco más difíciles".El impacto emocional fue tal que Jenna ha reconocido: "Me encerré en mí misma y me sentí muy insegura sobre su lugar".

La fama también ha transformado su manera de relacionarse: "Solía ser una niña muy extrovertida, pero me he vuelto más reservada... No significa algo negativo, solo que escojo mis palabrascuidadosamente", aclaraba.

La carrera de Jenna Ortega muestra no solo su talento precoz, sino lo que eso acarrea: las presiones de Hollywood. Unas presiones que la han llevado a alcanzar la madurez y la seguridad que tiene ahora.