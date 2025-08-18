Jennifer Aniston y Courteney Cox se ven "monas" a los 56 y 61 años tras crecer juntas en Friends

Parece que fue ayer cuando Rachel se reencontraba con Ross tras bajarse del avión a París o cuando Chandler apagaba las luces del mítico apartamento en Nueva York. Pero no: ya ha pasado casi un cuarto de siglo. Friends revolucionó el formato sitcom y, pase el tiempo que pase, sigue dominando la pequeña pantalla (ahora en plataformas) a base de revisionados por parte de los fans.

Sin embargo, tanto Jennifer Aniston como Courteney Cox se mantienen tan unidas como antaño. Las dos amigas acostumbran a publicar contenido juntas en redes sociales y sus seguidores aplauden cada reencuentro entre Rachel y Mónica en la vida real.

En su último post de Instagram, ambas actrices han posado en un selfie de lo más sonrientes. Jennifer, a sus 56 años, y Courteney, a sus 61, siguen despertando el furor del fandom de Friends y lo han vuelto a demostrar en una sola instantánea.

"Qué monas salimos juntas... También ellos", comentaba Couteney en el pie de foto, haciendo referencia a los productos de una marca de productos capilares que acompañaba el selfie.

Los comentarios de cariño y los likes no tardaron en llegar. Una prueba más de que Friends es imperecedera y que sus protagonistas se mantienen en nuestros corazones.