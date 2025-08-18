¿Vuelve Saul Goodman? Bob Odenkirk habla del regreso al universo Breaking Bad

Breaking Bad revolucionó la televisión durante sus cinco temporadas, comprendidas entre 2008 y 2013. Una serie que sigue considerándose como una de las mejores de la historia y que nos mantuvo enganchados de principio a fin. Cuando concluyó, el spin-off Better Call Saul arrancó y supo estar a la altura (incluso se habló de que superaba a la producción original).

El carisma de Bob Odenkirk encarnando al abogado más desvergonzado de la pequeña pantalla no tiene pérdida. Las seis temporadas de Better Call Saul terminaron por todo lo alto, con una última tanda de episodios digna de estudio. Ahora bien, ¿fue su final el final real para el universo Breaking Bad?

Odenkirk está de estreno con Nadie 2, la segunda entrega del personaje que se enfrenta sin querer a la mafia rusa. Un thriller de acción con tintes de comedia que encantó al público y a la crítica a partes iguales. Sin embargo, aunque ya haya otro rol con el que identificar al actor, Saul Goodman (o Jimmy McGill) sigue su estela.

Bob Odenkirk en 'Nadie' | Universal Pictures

Tanto es así que, durante una entrevista con Today, el intérprete se animó a comentar su hipotético regreso al mundo de Walter White: "Vince Gilligan y Peter Gould crearon esa serie. Son dos de los mejores guionistas que han trabajado en televisión", comenta Odenkirk antes de confirmar que "si tuvieran alguna idea para ese universo, por supuesto que la haría".

Asimismo, el actor ha dejado claro los requisitos argumentales que se deberían producir: "No va a salir de la cárcel. Si hay otra serie de Saul, pasaría en la prisión". Y es que cabe recordar que, en el final del spin-off, Saul Goodman reconoce todos los hechos en un acto de redención frente a Kim Wexler (Rhea Seehorn). Una épica conclusión que no debería truncarse ni tan siquiera a cambio del retorno de Jimmy.

Better Call Saul | AMC+

Por el momento, no hay planes confirmados. De hecho, Vince Gilligan y Seehorn estrenan este mismo año Pluribus en Apple TV+.

Breaking Bad y Better Call Saul son parte del pasado y todos sus implicados miran al futuro. Dos series impecables que, pase el tiempo que pase, se mantendrán en la cima de la televisión.