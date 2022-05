'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' ha sido un soplo de aire fresco en el Universo Cinematográfico de Marvel. Supone el nexo de unión entre las series 'WandaVision' y 'Caballero Luna' y la película 'Eternals', que daban comienzo a la fase 4 del MCU, que esta nueva entrega sigue hilando. Además, ha sido la primera película de superhéroes que puede considerarse de terror, de la mano de Sam Raimi, y ha introducido nuevos personajes que están dando mucho que hablar.

Si aún no has visto la película no sigas leyendo si no quieres saber más detalles sobre la trama porque habrá spoilers .

La primera acompañante de Benedict Cumberbatch en esta nueva aventura es Xochitl Gomez como América Chavez, también conocida como Miss America, cuyos poderes permiten traspasar portales interdimensionales, lo cual la pone en peligro porque quieren arrebatárselos. Detrás de ella está la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, que en esta ocasión es la villana.

Descubrimos también gracias al Multiverso a un nuevo super grupo de héroes cuyo objetivo es anticiparse a las posibles amenazas que sufran sus universos, los Illuminati. Y gracias a ellos, la película nos trae un festival de cameos interpretando a superhéroes en varios universos, entre los que destacan Lashana Lynch como Capitana Marvel, Hayley Atwell como Capitana Carter, o Patrick Stewart de vuelta como Charles Xavier, de 'Los X-Men'.

Pero sin, duda, ha sido uno de los cameos el más celebrado por los fans. Y es que hemos visto a John Krasinski como Reed Richards, el mítico Mr. Fantástico que lideraba 'Los 4 Fantásticos', la franquicia que más ha sufrido el conflicto de derechos que había entre Fox y Marvel por las películas.

John Krasinski como protagonista de 'Jack Ryan' | Amazon

A pesar de que la aparición del actor de 'The Office' en la película es más bien fugaz, los fans que ya han visto la película ya están deseando que se convierta en habitual en las próximas entregas dentro del MCU, incluso con la nueva versión 'Los 4 Fantásticos'.

Sobre esta aparición ha hablado el guionista de la película, Michael Waldron, con Variety: "Me centré especialmente en este personaje, porque era el único sin precedente claro en el MCU, y fue muy divertido dar forma al personaje y ver cómo queríamos que fuera".

En otra entrevista a Gizmodo habló sobre su posible continuidad en futuras películas, evitando aclararlo mucho: "Habrá ramificaciones. Al menos, en un universo, todos existieron como héroes, pero esas preguntas las averiguaremos en el futuro", asegura dejando la puerta abierta a la esperanza.

