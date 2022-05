El final de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' pudo sorprender a muchos espectadores, pero no así a Elizabeth Olsen, quien parecía tener claro el futuro de Wanda desde hace varios años tal y como ha demostrado unas palabras que dijo en la promoción de 'Vengadores: La era de Ultron'.

Si no has visto 'Doctor Strange 2', avisamos de que a continuación vienen spoilers de la película.

El final de 'Bruja Escarlata y Visión' aventuró a una Wanda más tenebrosa en posesión del Darkhold para intentar recuperar a sus hijos. Sin embargo, este libro corrompió su espíritu y se volvió la temida Bruja Escarlata, quien busca obtener los poderes de America Chavez a costa de la vida de esta.

La joven puede crear portales por el Multiverso a su antojo, lo que Wanda cree necesario para reunirse con sus hijos, desatando así toda su ira hacia cualquiera que se interponga en el camino, Illuminati incluidos.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, finalmente parece rectificar y Wanda destruye el Monte Wundagore, aparentemente sacrificándose en el acto, aunque Elizabeth Olsen cree que este no es el final de su personaje y volverá: "En mi mente, estoy asumiendo que me tendrán de nuevo. No sé a qué capacidad, pero espero estar de vuelta".

Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' | Marvel

La predicción de Elizabeth Olsen sobre Bruja Escarlata

Sin embargo, el giro malvado que le dan a Bruja Escarlata no cogió desprevenida a la actriz, pues han rescatado un vídeo de hace 7 años en el que Elizabeth habla sobre este hecho:

"Mi historia favorita es 'Dinastía de M', pero eso nunca va a ocurrir. Si ella llegara a tener dos hijos que no son reales mientras todo el mundo le dice que no existen y ella se volviera loca, sería increíble", aventuró la actriz sobre la famosa historia de los cómics.

"Pero no creo que lo hagan. Quizás sería demasiado oscuro para el Universo Marvel. Pero cuando se vuelve loca, es mi parte favorita de los cómics", confesó Elizabeth. Y es que, en la viñetas, los orígenes de Bruja Escarlata son diferentes a las películas, ya que es hija de Magneto y, por lo tanto, una mutante más. De hecho, en 'Dinastía de M', decide acabar con casi todos lo mutantes cuando pierde su estabilidad mental.

Ahora está por ver si, primero, realmente su personaje está muerto bajo las ruinas de esa montaña y, segundo, si continúan con su arco argumental ligándola a los mutantes y siguiendo su camino como villana.

