¿Cuántas escenas post-créditos tiene 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'? Las explicamos

El 6 de mayo ha llegado a los cines 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' la secuela del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch en Marvel y que regresa por todo lo alto.

En esta ocasión el encargado de dirigir la película no es otro que Sam Raimi quien ha desplegado todo su saber hacer para crear la película más terrorífica dentro de la Casa de las Ideas.

Junto a Benedict Cumberbatch volvemos a encontrarnos con Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Benedict Wong (Wong) y Rachel McAdams (Christine). Pero también destaca la interpretación de la debutante en superhéroe Xochitl Gomez, quien interpreta a America Chavez.

Las escenas post-créditos de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura'

Como es habitual en Marvel, las escenas que todo el mundo estaba esperando son las de post-créditos de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura' pero cuántas hay. Si no has visto la película te recomendamos que no sigas leyendo ya que hay SPOILERS.

Concretamente hay dos escenas de post-créditos aunque la primera es mucho más importante que la segunda.

Benedict Cumberbatch y Benedict Wong en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' | Marvel

Así, en en esta primera escena se revela un bombazo, el fichaje de Charlize Theron al Universo de Marvel. De esta forma vemos cómo, una vez acabada la película, Doctor Strange sale de su casa y, de repente, aparece una mujer que es Charlize y le dije: "¿Doctor Strange?", a lo que el superhéroe contesta si le puede ayudar.

"Provocaste una incursión y vamos a arreglarlo, a menos que tengas miedo", le comunica. "Ni el más mínimo", responde Strange. Para después abrir un portal y desaparecer.

Charlize Theron sale vestida con un traje en tonos morados que muchos han interpretado como el que lleva el personaje de Clea en los comics, por lo que se entiende que será la poderosa hechicera a quién encarna la actriz.

Bruce Campbell y Sam Raimi | Getty

Por otro lado, en la segunda escena post-créditos aparece el actor Bruce Campbell a quien vemos en la película haciendo un cameo interpretando a un vendedor de bolas de pizzas en un multiverso.

Doctor Strange le echa un hechizo donde empieza a pegarse a sí mismo y en esta escena vemos cómo el actor sigue pegándose hasta que dice "¡se acabó!", haciendo un juego de palabras con el final de la cinta y que termina el hechizo.

Bonus Bruce es un gran amigo de Sam Raini, con quien fue al colegio, y ya lo hemos visto en otros cameos como en las tres películas de la saga de 'SpiderMan' de Tom Holland.

