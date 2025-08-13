HACE 20 AÑOS
Jennifer Aniston rompe su silencio sobre el "triángulo amoroso" con Brad Pitt y Angelina Jolie: "Me lo tomé como algo personal"
Dos décadas después de su mediática separación de Brad Pitt, Jennifer Aniston ha vuelto a hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida: el supuesto "triángulo amoroso" con Angelina Jolie que acaparó portadas en 2004.
Han pasado 20 años desde que Jennifer Aniston anunció su separación de Brad Pitt, quien un año antes, en 2004, conoció a Angelina Jolie durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith. La química entre ambos actores se convirtió enseguida en tema de conversación y alimentó todo tipo de especulaciones sobre la vida privada del entonces matrimonio.
La prensa sensacionalista de la época no tardó en construir una teoría de "triángulo amoroso", analizada con tanta profundidad e insistencia que hizo de esos años un suplicio para Jennifer.
La actriz recuerda esa etapa como un momento de gran vulnerabilidad y exposición pública, algo sobre lo que ha hablado con Variety: "Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lotomé como algo personal".
"Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus revistas sensacionalistas", decía la actriz.
A pesar de la tristeza del momento, Aniston contaba cómo logró seguir adelante: "Simplemente levántate por tus propios medios y sigue caminando, chica", se decía a sí misma.
Mientras Brad negaba ese "triángulo amoroso" diciendo que su relación con Jolie no tenía que ver con su ruptura, la opinión pública se le echaba encima.
"Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo... Piensan: 'Si te apuntaste, lo aceptas'. Pero en realidad no nos apuntamos a eso", añadía.
"Es evidente que todos sufrimos algún tipo de estrés postraumático, por eso estas (entrevistas) me dan miedo. ¿Cómo van a malinterpretar mis palabras o sacar algo de contexto? Y una frase hoyen día...", ha aclarado Jennifer.
Durante la entrevista, la actriz también ha confesado que a día de hoy habla de Pitt con Gwyneth Paltrow, la que fue la novia de su exmarido.
La actriz de Friends afronta aquel capítulo sin rencor, aunque reconociendo el dolor que supuso y cómo consiguió seguir adelante y valorarse a sí misma.
