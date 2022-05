La experiencia italiana para Jason Momoa por el rodaje de 'Fast and Furious 10' ha estado llena de anécdotas. Primero tuvo problemas con los paparazzi que le estuvieron persiguiendo por fuera del rodaje, y que le llevaron a disculparse tanto con ellos como con los italianos en general, por las fotos que se hizo en la Capilla Sixtina, donde eso está terminantemente prohibido.

Después dio un pequeño susto a sus fans al compartir una foto en la que podíamos verle haciéndose un escáner de resonancia magnética para evaluar los daños que había sufrido por un accidente de moto durante el rodaje. Por suerte, no fue nada grave para el actor, acostumbrado también a los percances que conllevan las escenas de acción.

El rodaje de 'Fast and Furious 10', donde interpreta al nuevo villano de la película, le ha llevado a Roma, donde Momoa ha dejado de lado su entrenamiento, por la recuperación después de su operación por una hernia. También, según comenta, ha disfrutado estas semanas de la gastronomía italiana, y ahora ha vuelto al gimnasio para recuperar la atlética forma física que lucía tras haber preparado la secuela de 'Aquaman'.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, Momoa no ha tardado en volver a hacer ejercicio y a las máquinas de gimnasio, y así lo ha compartido en un vídeo en su Instagram, donde le podemos volver a ver en pleno rendimiento: '¡Italia, mira lo que me has hecho! Solía ser un escalador de montañas y ahora apenas puedo levantar pesas. Este es mi último día aquí y es el primer día que me dejan levantar pesas después de mi operación de hernia. Así que estoy intentando volver a estar en forma esta semana".

Además, el actor ha querido volver a disculparse, en otra parte del texto, por si ha ofendido a alguien con su actitud: "Quiero expresar mi más absoluta admiración por los italianos y su hermoso país. También quiero mandar mis disculpas si os he faltado el respeto, amo vuestra cultura y vuestra historia", en referencia a la anterior polémica por sus fotos en la Capilla Sixtina".

