Jason Momoa confirma que se unirá al elenco de 'Fast and Furious 10' con un papel que sorprenderá

La franquicia 'Fast and Furious' está llegando a su fin con su décima entrega, y aunque esto deje una sensación agridulce, la buena noticia es que seguro nos esperan muchas sorpresas. Una de ellas es que el actor Jason Momoa ha confirmado que formará parte del elenco, con un papel que sorprenderá.

Fue durante el estreno de la película de 'The Batman' en Nueva York, donde el actor de 'Aquaman' confirmó para ET que participaría en 'Fast and Furious 10'. Jason Momoa asistió al estreno para apoyar a su hijastra, Zoe Kravitz, quien interpreta a Catwoman.

Jason Momoa dio detalles sobre su personaje

"Sí, voy a hacer Fast and Furious 10'" Confirmó al fin Jason Momoa. El actor, pasará de héroe a villano en esta película, y confesó que ya hace un tiempo que no se mete en el papel, y ahora tiene que "ser el chico malo", y no solo eso, sino "un chico malo muy extravagante". Por el momento no hay más detalles sobre el papel que interpretará Jason Momoa, pero seguro que cautivará a todos sus fans.

La cuenta de Instagram oficial de la franquicia 'Fast and Furious', también le ha dado la bienvenida oficial a Jason Momoa publicando una foto del actor: "La familia Fast Fam sigue creciendo. Bienvenido, Jason Momoa".

El estreno de la película está previsto para la primavera del año 2023, aunque por el momento no se conoce la fecha exacta. Aunque 'Fast and Furious 10' se trata de la última película, no será sin embargo la última entrega, ya que estará dividida en dos partes. De forma que se pondrá el punto y final en 2024, con otra película.

Algunos no volverán

A quien no veremos en esta entrega es a Dwayne Johnson, 'La Roca', quien definitivamente se ha negado a regresar a pesar de la polémica publicación que Vin Diesen publicó en Instagram, pidiéndole que participara: "El mundo está esperando el final de 'Fast 10'. Y como sabes, cuando mi hijo habla de ti en casa, se refiere a ti como tío Dwayne".

Sin embargo este gesto no hizo más que empeorar la situación, y Johnson calificó ese gesto como "manipulación", reafirmándose en su decisión: "no hay ninguna posibilidad de que regrese".

...

Seguro que te interesa...

Las fotos de la fiesta de 'The Batman' con Robert Pattinson y Jason Momoa abrazados que no sabías que necesitabas