Jason Momoa responde de forma muy clara a los rumores que lo relacionan con Kate Beckinsale

Los Oscar 2022 fueron una de las ediciones más polémicas de su historia, sin embargo, dejó varios momentos más agradables tras la entrega de premios. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Jason Momoa y Kate Beckinsale, los cuales fueron vistos "muy juntos" y "muy felices", según varios testigos.

Incluso, la estrella de 'Aquaman' le prestó su chaqueta a la actriz cuando salían de la fiesta post Oscar que organiza Vanity Fair. En plena resaca del bofetón de Will Smith, uno de los presentes reveló que "tenían una sonrisa constante en sus rostros".

"Estuvieron quietos en un bar hablando", le dijo una fuente a E! News. "Estaban muy metidos en su conversación", añadió. "Él la rodeó con el brazo varias veces y ella mostró una gran sonrisa", le dijo la fuente al medio.

La tajante respuesta de Jason Momoa ante los rumores con Kate Beckinsale

Sin embargo, mientras aún muchos fans de ambos se frotaban las manos con un posible acercamiento entre los actores, Jason Momoa ha salido a bajar los ánimos: "Fue caballerosidad, la mujer tenía frío".

Estas palabras las dijo Jason Momoa a Extra, asegurando que, en realidad, estaba teniendo una simple conversación sobre Inglaterra, ya que Jason visitó el Reino Unido durante el rodaje de 'Aquaman and The Lost Kingdom' y Kate es natural de Londres.

Kate Beckinsale en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair | Gtres

"Es de locos. Estaba teniendo una charla con una mujer sobre su país, yo estaba en Inglaterra haciendo 'Aquaman 2'", reveló. "Todo el mundo dice: '¿Estáis saliendo?'. No, no, era un acto de caballerosidad, ella tenía frío", explicó.

"Absolutamente no, no estamos juntos", zanjó. "Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero". Además, bromeó diciendo que ya no le iba a dar su abrigo a nadie nunca más.

Jason Momoa niega una reconciliación con Lisa Bonet en estos momentos

El actor de 'Dune' desmintió los rumores sobre una reconciliación con Lisa Bonet. La pareja comenzó su proceso de separación a principios de este año, pero pronto surgieron informaciones que aseguraban que habían retomado su relación. "No hemos vuelto a estar juntos. Somos una familia. Tenemos dos hijos preciosos juntos", aclaró Momoa.

Las declaraciones de Momoa fueron claras, negándolo varias veces, pero asegurando que seguían siendo "una familia para siempre". Durante la ceremonia de los Oscar volvió a estar muy cercano a Zoe Kravitz una vez más, la hija de Lisa Bonet con Lenny Kravitz.

Jason Momoa y Lisa Bonet | Getty

Seguro que te interesa:

Los graves problemas a los que Jason Momoa se tuvo que enfrentar para salir adelante tras 'Juego de Tronos'