Jason Momoa comparte una foto en el hospital después de un accidente rodando 'Fast and Furious 10'

Jason Momoa está acostumbrado a papeles que le requieren un gran esfuerzo físico, que suelen conllevar escenas de acción. Su paso por 'Aquaman' y 'La liga de la Justicia' así lo prueba. Actualmente se encuentra preparando 'Fast and Furious 10', que será la penúltima entrega en la saga protagonizada por Vin Diesel. En ella, Momoa interpretará al villano de la cinta, y su incorporación fue celebrada por sus compañeros de rodaje.

Pero ello no le libra de sufrir algún que otro percance en su trabajo, más aún teniendo en cuenta que al actor le encanta tomar las riendas en escenas de acción, prescindiendo a veces de sus dobles. En este caso ha sido así, según comentó el actor a 'ET' antes de compartir la foto en el hospital. Habría tenido un pequeño golpe mientras conducía una moto por las calles de Roma grabando 'Fast and Furious'. En la entrevista también confesaba estar encantado con su personaje: "Es algo divertido, tengo el papel del malo, que llevo ya un tiempo sin hacer".

La imagen que ha compartido el actor en Instagram confirma el incidente que ha tenido durante su último rodaje. En ella le vemos tumbado con un aparato en la cabeza mientras le hacen una resonancia magnética, algo que ha alarmado a sus fans. Pero se trataba solo de un chequeo para evaluar si el actor ha tenido algún daño tras el golpe.

Aún así, Jason no ha perdido el sentido del humor poniendo este comentario en e post que ha subido: "Para hacer la tortilla hay que romper algunos huevos. Aloha j. Muy agradecido por mi ohana (familia) y mis amigos)". La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño al actor por parte de fans y otras celebridades como Octavia Spencer o Gal Gadot.

No es la primera lesión que Jason Momoa tiene en un rodaje

Jason Momoa está acostumbrado a este tipo de sustos en sus películas. La última vez que tuvimos noticias sobre su estado de salud fue, sin ir más lejos, durante su anterior rodaje, 'Aquaman and the Lost Kingdom', segunda parte en la saga del superhéroe de DC al que interpreta, y que está siendo muy comentada últimamente por la participación de Amber Heard en ella.

Pero durante su rodaje, como puedes ver en el vídeo arriba, la noticia fue que Jason Momoa había sufrido una lesión que afectaba a su ojo, como comentó entonces en una entrevista a Ellen DeGeneres, donde hablaba de los problemas de salud que aquejaba entonces: "Eché a perder mis ojos. Tengo algo que lo cortó un poco y, luego tengo que operarme, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Me están dando una paliza". Sin embargo, estos años colaterales son parte de un trabajo al que Momoa, de 42 años, no está dispuesto a renunciar por ahora: "Amo mi trabajo y me emociono un poco. La cuestión de la edad. Ahora soy un superhéroe envejecido".

