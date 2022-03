Jason Momoa es considerado una de las grandes estrellas de Hollywood en la actualidad, pero para el actor de DC su carrera no vino pronto ni fácil.

El actor se hizo conocido en todo el mundo con su papel de Khal Drogo en 'Juego de Tronos', y pese a que solo estuvo durante los 10 capítulos de la primera temporada su papel fue memorable y dejó huella.

Pese a su muerte en la ficción su presencia en la serie se siguió recordando, y hasta tal punto se creyeron su interpretación que se pensaban que no hablaba inglés, lo que no debió ayudar en el gran problema que ha confesado.

Y es que Jason Momoa contaba a InStyle que, pese a su fama, no conseguía trabajo ni le daban ningún papel hasta un punto preocupante en el que no podía pagar las facturas de su casa en Topanga Canyon junto a su mujer entonces, Lisa Bonet, y sus dos hijos.

"Quiero decir, estábamos muriendo de hambre después de 'Juego de Tronos'. No podía conseguir trabajo", confiesa.

"Es muy duro cuando tienes dos bebés y estás completamente endeudado", añade refiriéndose a Nakoa-Wolf y Lola Momoa.

Sin embargo, todo cambió cuando fue elegido para dar vida al superhéroe Aquaman en 'Liga de la Justicia'. Y después de eso su cinta en solitario con el personaje que se convirtió en un gran éxito.

Actualmente a Momoa no le faltan proyectos y además ha terminado el rodaje de 'Aquaman and the Lost Kingdom', la esperada segunda parte.

En su vida personal también han cambiado las cosas, pues el pasado enero anunciaba junto a Lisa Bonet que se había acabado su matrimonio. No obstante los rumores de que se hayan podido dar una segunda oportunidad siguen resurgiendo con detalles como el del anillo de Lisa.

Seguro que te interesa

Lenny Kravitz, el gran apoyo de Jason Momoa en medio de sus problemas con Lisa Bonet: "Hermanos de por vida"