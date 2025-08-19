Chris Pratt sale en defensa del primo de su mujer, Secretario de Salud de Estados Unidos, tras sus comentarios antivacunas

Chris Pratt es uno de los actores más populares en la industria de Hollywood. Sus apariciones en el UCM y en la franquicia de Jurassic World le valieron la fama internacional. Pero, en lo relativo a su vida privada, ciertas polémicas han ensombrecido su imagen.

La última se ha producido tras defender públicamente al primo segundo de su mujer Katherine Schwarzenegger, Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr.). El Secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración de Donald Trump encabeza un movimiento llamado Make America Healthy Again (MAHA) y sus ideas no van precisamente en la línea de pensamiento de la OMS.

Si bien RFK Jr. está en contra de los alimentos ultraprocesados y las toxinas ambientales de la comida, el Secretario se ha declarado en contra de las vacunas. Promueve activamente que las vacunas causan autismo y ha afirmado que la vacuna del sarampión contiene restos fetales.

Sin embargo, Pratt ha querido defender al Secretario en el podcast Club Random de Bill Maher, indicando que "me parece gracioso" y que "me cae genial". Eso sí, no se ha quedado exclusivamente en su relación personal.

"La política es un asunto desagradable", ha comentado el actor de Parks and Recreations. "Con mi pequeña experiencia, he podido ver cómo la persona que eres puede ser muy diferente de la persona que tu enemigo dice que eres", continúa para señalar que "cuando te subes al tren del presidente más divisivo de la historia, es normal que te hagan parecer horrible".

Estas palabras le han valido a Pratt un nuevo mar de críticas en redes sociales. "Otra razón para despreciar a Chris Pratt", "Que te jodan" o "La corona para el peor Chris sigue intacta" son algunos de los comentarios que ha recibido.

Eso sí, Chris Pratt no se ha querido mojar sobre las ideas de RKF Jr, tampoco sobre las opiniones de terceros: "No voy a analizarlo para averiguar qué cosas son ciertas", explicaba, "simplemente doy por sentado de que ninguna lo es".

Así, el actor mantiene su relación personal con el líder de MAHA, poniendo por encima el vínculo familiar a cualquier acción política en la administración de Trump.