Jason Momoa habría encontrado de nuevo el amor con la actriz Eiza González

Jason Momoa formó una de las parejas más sólidas de Hollywood junto a Lisa Bonet durante la última década y media, pero tras su separación a comienzos de año, al actor de 'Aquaman' le han relacionado con diversas estrellas.

Si bien tras la pasada gala de los Oscar diversas fuentes informaron de que Momoa y Kate Beckinsale estuvieron juntos en una fiesta y en actitud cariñosa, ahora otras voces han señalado a Eiza González como la supuesta nueva pareja del intérprete de 42 años.

Cuando surgieron los rumores de romance con la actriz de 'Underworld', Jason fue muy claro respecto a ellos y los negó rotundamente: "Absolutamente no, no estamos juntos. Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo estaba siendo un caballero".

Por el momento no se ha pronunciado de la información que han desvelado a People fuentes cercanas al actor, las cuales apuntan a que se habrían conocido en el rodaje de la décima entrega de 'Fast and Furious': "Están saliendo. Él se preocupa por ella. Está en un gran momento, trabajando en 'Fast and Furious 10'".

"Ambos están bastante ocupados con el trabajo, pero se divierten juntos", ha asegurado la fuente, aunque ha dicho que "no es nada serio todavía". Además, ha recordado que Jason Momoa acudió al estreno de 'Ambulance', película que protagoniza la actriz mexicana.

Eiza González | Getty

La anterior pareja que se conoció de Eiza González fue el jugador profesional de lacrosse, Paul Rabil, pero terminaron su relación el año pasado. También se la ha relacionado en el pasado con actores como Liam Hemsworth o Timotheé Chalamet.

Jason Momoa, cansado por el acoso de la prensa

El actor que dio vida a Khal Drogo en 'Juego de Tronos' estalló recientemente contra los paparazzi que le persiguen llamándoles "cabrones". El intérprete se encontraba en Italia y reflexionó en las redes sociales para finalmente ofrecer a la prensa contenido exclusivo de su vida sin tener que depender de los fotógrafos.

En el vídeo que te mostramos arriba puedes comprobar su peculiar ofrecimiento, al que ahora quizás recurran los medios para confirmar o no su posible relación con Eiza González.

