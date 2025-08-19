Tarantino sorprende al elegir su película favorita: “Nadie más la podría haber hecho”

Quentin Tarantino entró por la puerta grande en Hollywood con Reservoir Dogs. El estreno de su primera película fue todo un éxito y lo catapultó en el acto a la cima de la industria. Un éxito que se fue repitiendo estreno tras estreno, ganándose a pulso ser uno de los directores favoritos para el público y la crítica.

Y es que la filmografía del cineasta es una de las mejor valoradas del mundo. No es para menos: basta con repasar sus filmes para darse cuenta de que el fracaso jamás ha sido capaz de alcanzarlo. Pero, ¿cuál es la película favorita de Tarantino?

El director ha dado una respuesta rápida: "Érase una vez en Hollywood es mi favorita"; ahora bien, esto no significa que sea la única a la que tiene un cariño especial. De hecho, él mismo afirma que "Malditos bastardos es mi mejor película".

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Al Pacino en Érase una vez en Hollywood | Cordon Press

Continuando con el análisis de su propia carrera, Tarantino profundiza en una muy concreta: "Kill Bill es la película definitiva de Quentin, nadie más la podría haber hecho". Así, por mucho que la cinta de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt esté en el pódium, esta es la más especial de su trayectoria.

"Cada detalle de ella ha salido de manera muy particular, con tentáculos y tejido sangriento, de mi imaginación, de mi subconsciente, de mis amores, de mi pasión y de mi obsesión. Así que pienso que Kill Bill es la película para la que nací"

Quentin Tarantino y Uma Thurman en el set de Kill Bill | Cordon Press

Pero Tarantino no solo dirige, también escribe: "Creo que Malditos bastardos es mi mejor guion y que Los odiosos ocho y Érase una vez en Hollywood van justo detrás". Unas declaraciones que ha regalado a sus fans en el podcast The Church of Tarantino, demostrando así que es autoconsciente de sus éxitos cinematográficos.

Sin duda, elegir una sola película de Tarantino no es nada fácil. Porque si bien todos los filmes mencionados estarían en cualquier ranking de las mejores cintas de la historia, dejar fuera otras como Pulp Fiction o Reservoir Dogs es, cuanto menos, injusto.

El director ya está preparando su despedida de la industria, coincidiendo con el estreno de su décima película. Aunque, hasta que eso pase, los fans podrán disfrutar de su próximo guion dirigido por nada menos que David Fincher: Las aventuras de Cliff Booth, spin-off de Érase una vez en Hollywood con Brad Pitt a la cabeza.