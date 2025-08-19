Orlando Bloom pide que vuelva Johnny Depp y todo el reparto de Piratas del Caribe en la nueva película

Johnny Depp se vistió de pirata, Orlando Bloom hizo de héroe y Keira Knightley luchó contra esqueletos a la luz de la luna: así es cómo Disney revolucionó el cine de aventuras en el año 2003. Piratas del Caribe supuso un cambio de paradigma para la taquilla de la Casa del Ratón en sus filmes de acción real y se convirtió en una de las franquicias más prolíferas de la compañía.

Sin embargo, tras el cierre de la trilogía original con Piratas del Caribe: En el fin del mundo, la saga comenzó a torcerse (no tanto en recaudación como en recepción de público y crítica). La salida de Orlando y Keira en la cuarta entrega y su fugaz regreso en la quinta no ayudaron a rescatar a La Perla Negra de las profundidades. Un naufragio que se agravó con el huracán que provocaron las polémicas de Johnny Depp con Amber Heard.

Johnny Depp y Penélope Cruz en Piratas del Caribe | Cordon Press

Disney se planteó la posibilidad de llevar a cabo un reboot de la franquicia con personajes totalmente nuevos. Ahora bien, los fans estallaron en contra de esta reinvención y el proyecto se guardó en un cajón. En su defecto, Orlando tiene las cosas claras sobre cómo debería orientarse una nueva entrega.

"Todo está en la escritura, ¿no? Todo esta en las páginas y creo que hay, estoy seguro de que hay, una forma de crear algo", ha comentado el actor de Will Turner durante la Fan Expo Chicago: "Me encantaría ver a todo el mundo de vuelta".

Así, el intérprete afirma que "la manera de tener éxito es trayendo a todos otra vez"; siempre y cuando, claro está, "puedan y quieran volver". Una propuesta a la que él mismo se ha sumado por cuenta propia: "Si el guion es genial, y preferiblemente estuvieran todos, sería como: venga, ya que nos metemos, vamos a por todas", según ha recogido Entertainment Weekly.

Orlando Bloom y Keira Knightley en Piratas del Caribe | Walt Disney Pictures

El papel de Piratas del Caribe, junto al de El señor de los anillos, catapultaron a Orlando a la fama internacional. Dos roles que, por sus comentarios, podría retomar más pronto que tarde. Y es que si bien la sexta entrega de la saga de Jack Sparrow sigue sin anunciarse oficialmente, The Hunt of Gollum está en pleno desarrollo y el personaje de Légolas estaría entre los candidatos de volver a la gran pantalla próximamente.

Sea como sea, la nostalgia que rodea a las franquicias de los 2000 no frena y Orlando Bloom, lejos de renegar de su pasado, estaría encantado de revivir sus tiempos de gloria.