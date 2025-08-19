Weston Cage, hijo de Nicolas Cage, responde a las acusaciones de agredir a su madre: "Me ha fortalecido"

Weston Cage, hijo del reconocido actor Nicolas Cage, tuvo un incidente en abril de 2024 que lo involucró en un presunto ataque a su madre, Christina Fulton, y que derivó en un arresto yen una demanda. Una situación que despertó una polémica sobre la dinámica familiar y la salud mental del actor.

Su madre le acusó de arrastrarla del pelo e intentar asfixiarla, lo que le habría causado lesiones graves. Weston se declaró no culpable y fue sentenciado a un programa de desvío por salud mental de dos años, tras determinarse que había sufrido un colapso emocional.

A lo largo de este tiempo, Weston ha enfrentado críticasy una relación familiar complicada. Mientras Nicolas apoyó a su hijo asistiendo a su boda en mayo de 2025, Fulton decidió no asistir.

Nicolas Cage y Christina Fulton | Getty

Un año después, Weston se ha pronunciado públicamente al respecto: "Sin duda he sido el blanco de muchos malentendidos durante toda mi vida, pero sé que eso solo le sucede a las personas que se sienten intimidadas", según ha contado en una entrevista a Daily Mail durante el OPTIX Film Series. "Me ha fortalecido. Solo puedo perdonar", añadía.

Además, ha anunciado que está inmerso en el proyecto de su documental, titulado Beast of God: "Estoy preparando un documental que contará la historia de mi infancia y seguro que enganchará a mucha gente al Xanax".

"Voy a hacer una combinación de recreaciones biográficas y también algunas entrevistas personales conmigo y sobre cómo siempre me he mantenido en el camino espiritual y eso es lo único que realmente ha funcionado para mí", detallaba Cage.

Fulton no solo demandó a Weston, sino también a Nicolas Cage por negligencia, acusándolo de no haber intervenido para ayudar a su hijo con sus problemas de salud mental. Sin embargo, la demanda contra Nicolas fue desestimada con prejuicio, lo que impide que se vuelva a presentar el caso.

El juicio tiene la fecha prevista para marzo de 2026.