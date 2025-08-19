JUICIO PREVISTO PARA 2026
Weston Cage, hijo de Nicolas Cage, responde a las acusaciones de agredir a su madre: "Me ha fortalecido"
Hace un año que Weston Cage, hijo de Nicolas Cage, fue demandado por su madre, Christina Fulton, por un presunto ataque. Ahora, Weston ha hablado sobre ese episodio y ha dicho estar preparando un documental para contar toda su verdad.
Weston Cage, hijo del reconocido actor Nicolas Cage, tuvo un incidente en abril de 2024 que lo involucró en un presunto ataque a su madre, Christina Fulton, y que derivó en un arresto yen una demanda. Una situación que despertó una polémica sobre la dinámica familiar y la salud mental del actor.
Su madre le acusó de arrastrarla del pelo e intentar asfixiarla, lo que le habría causado lesiones graves. Weston se declaró no culpable y fue sentenciado a un programa de desvío por salud mental de dos años, tras determinarse que había sufrido un colapso emocional.
A lo largo de este tiempo, Weston ha enfrentado críticasy una relación familiar complicada. Mientras Nicolas apoyó a su hijo asistiendo a su boda en mayo de 2025, Fulton decidió no asistir.
Un año después, Weston se ha pronunciado públicamente al respecto: "Sin duda he sido el blanco de muchos malentendidos durante toda mi vida, pero sé que eso solo le sucede a las personas que se sienten intimidadas", según ha contado en una entrevista a Daily Mail durante el OPTIX Film Series. "Me ha fortalecido. Solo puedo perdonar", añadía.
Además, ha anunciado que está inmerso en el proyecto de su documental, titulado Beast of God: "Estoy preparando un documental que contará la historia de mi infancia y seguro que enganchará a mucha gente al Xanax".
"Voy a hacer una combinación de recreaciones biográficas y también algunas entrevistas personales conmigo y sobre cómo siempre me he mantenido en el camino espiritual y eso es lo único que realmente ha funcionado para mí", detallaba Cage.
Fulton no solo demandó a Weston, sino también a Nicolas Cage por negligencia, acusándolo de no haber intervenido para ayudar a su hijo con sus problemas de salud mental. Sin embargo, la demanda contra Nicolas fue desestimada con prejuicio, lo que impide que se vuelva a presentar el caso.
El juicio tiene la fecha prevista para marzo de 2026.
