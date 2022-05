Jason Momoa estalla contra los paparazzi mientras rueda 'Fast and Furious' en Italia: "Cabrones"

Jason Momoa atrae miradas allá por donde pasa. La estrella de 'Aquaman' es uno de los actores más mediáticos del momento, lo que se traduce en que es también uno de los más buscados por las cámaras. De hecho, a la ya de por sí atracción que genera su presencia, su reciente ruptura con Lisa Bonet no ha hecho más que alimentar su imagen.

Sin embargo, Jason ha dicho basta y ha arremetido contra los paparazzi con unas imágenes a través de su perfil de Instagram. El intérprete está siendo muy buscado por los fotógrafos durante su estancia en Italia, pues se encuentra rodando 'Fast and Furious 10'.

Jason ha celebrado la gran experiencia que ha sido el rodaje pero ha estallado contra los paparazzi que le persiguen llamándoles "cabrones", para después tomárselo con más filosofía y ofrecerles un trato: que contacten con él a través de su amigo Damien Bray y les proveerán de contenido exclusivo de lo que pasa en su vida sin necesidad de recurrir a estos fotógrafos.

"Cualquiera que quiera saber lo que está pasando, que hable con mi colega", contaba en una serie de fotos y vídeos que puedes ver en el vídeo de arriba.

Después ha mencionado directamente a varios medios internacionales para que acepten su oferta con fotos muy sugerentes: "¡Obtén la primicia gratis!", ofrecía.

Jason Momoa, criticado en redes sociales por publicar una imagen de la Capilla Sixtina

En su visita a Italia, Momoa se dejó ver por la Capilla Sixtina, lugar donde está prohibido sacar fotografías. Pero el actor hizo caso omiso y subió varias imágenes del interior de la estancia del Vaticano.

A pesar de que no ha borrado el post, sí ha pedido disculpas por haber ofendido a alguien, tal y como ha revelado Just Jared en un vídeo mandado directamente por el propio Jason Momoa: "Si habéis sentido que faltaba al respeto a vuestra cultura, no era mi intención".

Jason ha contado que le pareció raro que unos fans le pidieran fotos en medio de todas esas "maravillas", según sus palabras: "No lo entendía, pero lo hice de todos modos. Fui respetuoso y pedí permiso. Pensé que no habría problema. No haría nada que ofendiera otras culturas", expresó Momoa en un vídeo exclusivo que precisamente cedió a un medio cumpliendo su promesa de lo que ofreció en Stories.

