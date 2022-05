El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha sacado a la palestra muchos datos hasta ahora desconocidos de la relación que los actores tenían, algunos especialmente llamativos. Pero también ha sacado a relucir aspectos de las carreras profesionales de ambos.

Johnny Depp ha esgrimido varias veces en su defensa que la acusación por maltrato y violencia doméstica que Heard hizo en su momento le ha traído muchas dificultades en su carrera profesional, y si ha sonado el título de una película a lo largo del juicio, este ha sido el de 'Piratas del Caribe'. Pero ahora, en el turno de la defensa de la actriz, los abogados de ella también han llevado a la corte la significativa reducción que ha sufrido en el papel de Mera durante la producción de 'Aquaman and The Last Kingdom'.

"Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", ha alegado la actriz en el juicio. Algo que, supuestamente, se debería a una campaña de difamación en su contra. Algo que la propia agente de la actriz, Jessica Kovacevic, ha matizado, ya que el principal motivo de su disminución de tiempo en pantalla sería su falta de química con Jason Momoa.

Esta versión resulta bastante factible en vista de algún encontronazo que Momoa y Heard tuvieron en su momento. Y es que la actriz ya vio en el pasado cómo le quitaban páginas en 'Aquaman', y no precisamente de su guion. Era Jason Momoa, que interpreta al superhéroe acuático, quien arrancaba páginas de los libros que Amber Heard se llevaba al estudio para llamar la atención de esta, al menos según Amber en una entrevista en el programa de Jimmy Fallon.

"Amo a Jason, lo he pasado muy bien con él, pero es alérgico a que le ignoren. No puede quedarse quieto pase lo que pase y no para de empujarte, insistirte, pincharte. Especialmente si disfrutas de una actividad más tranquila como leer", contaba la actriz a Fallon. "Y sabes, en el set, me gusta leer, y eso lo vuelve loco", aseguraba.

"Así que rápidamente adoptó el método para aliviarse. Se dedicaba a arrancar las últimas páginas de mi libro, lo cual es molesto", contaba Amber. "Cuando llegaba a las últimas 10 páginas simplemente no estaban".

"Alguien me hizo una funda de libro con el material de la pantalla verde. Así que aunque le fastidiara a Jason, tenía una solución. Cuando empezaban a rodar, yo dejaba mi libro en la funda de chroma, y desaparecía", revela.

