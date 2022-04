El gran beneficio económico inesperado de Will Smith tras la bofetada a Chris Rock

Detrás de todas las polémicas que han surgido a raíz de que Will Smith agrediera a Chris Rock después de su broma a Jada Pinkett, el actor se ha topado con un inesperado éxito.

No obstante, antes de ello, Smith ha sido expulsado de la Academia de Hollywood, a la cual ya renunció previamente, y no podrá asistir a los Oscar en 10 años. A la par, los espectadores tratan de darle su propio significado a la actitud del intérprete, para muchos inexplicable, así que se están haciendo virales teorías que podrían explicar lo sucedido tal y como puedes comprobar en el vídeo de arriba.

Junto a esto, a la estrella de 53 años le han cancelado dos proyectos que tenía en el horizonte: La cuarta entrega de 'Dos policías rebeldes' y una gran producción de Netflix. Mientras tanto, Will ingresó voluntariamente en una clínica de rehabilitación por el estrés sufrido en las últimas semanas. Sin embargo, lejos de perder dinero, estando en este centro sigue obteniendo beneficios económicos.

Así lo indica Forbes, pues las memorias que publicó el actor el año pasado, llamadas 'Will', le han situado en los ránquines de libros más vendidos, de nuevo, tras el incidente de los Oscar. Ahora, copa el puesto 73 de los 150 libros con más ventas que registra USA Today.

Asimismo, ha escalado posiciones hasta llegar a la segunda plaza de la lista que elabora semanalmente The New York Times, donde previamente ocupaba la 14.

Por tanto, a pesar de la caída en desgracia de su imagen, al igual que la de su mujer tras salir a la luz escándalos como el vídeo en el que evidenciaba la toxicidad del matrimonio, Will Smith continúa generando dinero a espuertas.

Chris Rock también obtiene beneficios tras ser agredido

Chris Rock fue la parte agredida, pero la Academia alabó su entereza en los Oscar y sus fans están abarrotando sus espectáculos de comedia. En uno de ellos dijo: "Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esta mierda".

"Será serio, será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes", señaló.

Además, las televisiones se rifan la más que posible entrevista que concederá en cuanto se enfríe el incidente, tal y como él aseguró. El cómico dijo que solo hablaría si le pagan: "Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen […] La vida es bonita. He recuperado mi audición".

