Will Smith recibirá ayuda profesional después de ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación para estrellas. La polémica por su bofetón a Chris Rock le ha puesto en primera fila de las críticas, destacando su violencia innecesaria y su justificación posterior.

Por ello, la Academia de Hollywood está considerando tomar medidas disciplinarias para el actor, que ganó el Oscar esa noche por 'El método Williams', aunque pasara a un segundo plano. A pesar de su perdón público ha Chris Rock y el respaldo de su familia, el intérprete de 53 años ha creído que lo mejor era alejarse de los focos y pasar un tiempo en un retiro.

Así lo ha desvelado una fuente al diario The Sun: "El impacto de la agresión ha afectado mucho a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés. Esta es, sin duda, la batalla de su carrera".

"Será un retiro de alto nivel frecuentado por ricos y famosos, donde hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante", recoge el tabloide británico, cuya fuente confía que estas decisiones le ayuden a salvar su reputación y su carrera.

Will Smith con su Oscar en la fiesta de Vanity Fair | Getty

Will Smith toma la decisión de abandonar la Academia

Esta medida se suma a la de su renuncia a formar parte de la Academia, cuyos detalles los tienes en el vídeo de arriba, en una estrategia con la que pretende evitar estar más expuesto y paliar las medidas que tome la Academia con él. Así, esta misma fuente asegura: "Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que tema que lo despojen de su Oscar. Eso sería un golpe muy duro para él".

De esta forma, pocos días después de la fatídica noche, Smith publicó el siguiente mensaje: "Aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público global en casa. Traicioné la confianza de la Academia".

"Estoy desconsolado. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva a el increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine", concluyó añadiendo que no iba a permitir que "la violencia supere a la razón".

Will Smith sufre la cancelación de dos proyectos millonarios

Mientras tanto, la industria de Hollywood no para y las películas en las que estaba involucrado Will han recibido también su golpe. El intérprete ha visto cómo dos de sus próximas producciones han sido paralizadas: 'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose'.

Aún así, tiene varios proyectos pendientes, pero esto deja constancia de la desconfianza que genera la imagen de Will Smith tras su enganchón.

Seguro que te interesa:

El mensaje del examante de Jada Pinkett, August Alsina, sobre su relación con la mujer de Will Smith en una canción