Will Smith empieza a sufrir las consecuencias de su bofetada a Chris Rock a nivel profesional

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar no le ha costado la estatuilla dorada al protagonista de 'El método Williams', por el momento, pero la Academia de Hollywood anunció que el comportamiento del actor no quedaría impune.

Las disculpas de Smith al presentador y su decisión de abandonar la Academia, que puedes ver en el vídeo de arriba, no parecen haber frenado una ola de consecuencias que le repercutirán directamente en su carrera. Así, The Hollywood Reporter ha desvelado que han sido paralizados dos de los proyectos que tenía pendientes el actor.

El anuncio llega a penas una semana después de su agresión sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles y el medio recoge dos películas: 'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose'.

En cuanto a la secuela de 'Dos policías rebeldes', cuyos derechos pertenecen a Columbia Pictures, la estrella de 53 años iba a repetir con Martin Lawrence la buena experiencia de esta cinta de acción. Esta recaudó más de 420 millones de dólares en todo el mundo.

Martin Lawrence y Will Smith en 'Bad Boys for life' | Sony Pictures

Asimismo, 'Fast and Loose' es una producción de Netflix, la cual no ha dado detalles de la cancelación de su film, al igual que la anterior. Según este mismo medio, 'Fast and Loose' "cuenta la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha mantenido una doble identidad como un criminal millonario y un agente de la CIA arruinado".

No obstante, esta producción ya se enfrentaba a diversos problemas antes de la fatídica noche de los Oscar. La cinta iba a estar dirigida por el responsable de 'Deadpool 2' o la inminente 'Bullet Train', David Leitch, que la abandonó para centrarse en 'Fall Guy', junto a Ryan Gosling.

De esta forma, Will Smith ha visto cómo en una semana se han suspendido dos películas hasta nuevo aviso. Por lo que tendrá que centrarse en 'The Council', 'Bright 2' o en la post producción de 'Hacia la libertad'. Este largometraje está dirigido por Antonie Fuqua y tendrá al intérprete metiéndose en la piel de un esclavo fugitivo a través de Luisiana. Una potente trama, producida por Apple TV, de la cual solo se sabe esta breve sinopsis.

