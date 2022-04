No es nuevo para los seguidores de Will Smith y Jada Pinkett que su matrimonio ha pasado por altibajos en los últimos años. A la ya de por sí complicada relación que vive una pareja tan mediática como la suya, ahora se ha unido que sean los nombres más buscados por los medios tras el incidente de los Oscar.

A esto, se le suma el hecho de que Jada haya calificado de "exagerada" la bofetada de Will a Chris Rock tras bromear sobre su alopecia. Pero no es lo único, ya que hace unos días reapareció el examante de la actriz, August Alsina, para hurgar en la herida y aludir a la relación que tuvieron en el pasado, que ella definió como un "enredo". Lo hizo a través de una canción cuyos detalles encontrarás en el vídeo de arriba.

Así pues, el matrimonio atravesó una fuerte crisis hace unos años, antes de que confesaran en 2020 públicamente sus infidelidades. En 2019 ya pasaban un proceso de cambio y consultaron a una asesora de parejas para que les ayudara. Todo ello, mientras la actriz hablaba de lo que pasaba públicamente en su programa 'Red Table Talk'.

Sin embargo, ahora han rescatado un vídeo de aquel entonces que demuestra la tensa dinámica de ambos. Las imágenes corresponden a un Instagram Live de 2019 que graba Jada antes de comenzar su programa. En él, enfoca a un Will fuera de onda y le pregunta: "Sabes que Esther Perel [su terapeuta] vendrá a Red Table Talk. ¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?".

"Lo que diría es que no empieces a grabarme sin preguntarme", responde, muy serio. "Oh, Dios. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy soportando estas tonterías. ¿Dirías que ella nos ayudó a curar las heridas que nos causamos?", volvió a preguntar Jada.

"Mi presencia en las redes sociales es mi pan de cada día. Así que no puedes usarme simplemente para las redes sociales, ya sabes, no empieces a grabar. Estoy tranquilo en mi casa. No empieces a grabarme", le increpa un visiblemente molesto Will Smith. La actriz deja de enfocarle mientras dice que su terapeuta les ha "ayudado mucho": "¿No puedes decirlo?", termina.

Jada Pinkett y Will Smith | Getty

Tras sacarlo a la luz un usuario de Reddit, los comentarios sobre la actitud de Jada han sido muy críticos. Muchos de ellos han definido esta conducta de acoso y de tóxica. Además, han resaltado la "incomodidad" y la "ansiedad" con la que se muestra el actor.

Mientras tanto, Will Smith ha decidido alejarse y ha ingresado en una clínica voluntariamente para combatir el estrés.

Seguro que te interesa:

El pasado de Will Smith, Jada Pinkett y Chris Rock: La enemistad que explicaría el bofetón de los Oscar 2022

"Parece roto. Me da igual lo de la bofetada, pero maldita sea. Ella no es buena para él en absoluto", comenta uno. "Mira cómo se mantiene. Mira sus ojos, absolutamente aterrador", dice otro. "Se le ve muy ansioso, como si supiera que Jada está tratando de provocarlo y tiene miedo de cómo terminará", aventuraba un usuario.