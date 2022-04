Jada Pinkett piensa que la reacción de Will Smith fue "exagerada", según fuentes cercanas

Se ha hablado mucho del altercado de los Oscar, con la agresión de Will Smith a Chris Rock por hacer un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett. Pero una de las principales víctimas ha sido la propia Jada, quien fue objeto de una broma sobre su enfermedad para más tarde ver cómo su marido respondía en lugar de ella, y con violencia.

Así, como vimos en su reacción en el momento del chiste, la actriz no está muy contenta por lo sucedido. Y es que, fuentes de su entorno han revelado a Us Weekly cómo se siente poco más de una semana después del incidente.

"Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él y ella lo saben. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada", han revelado. Además, asegura que la intérprete "desearía" que no le hubiera abofeteado, aunque dice no estar "enfadada" con su marido, el cual ha decidido abandonar la Academia de Hollywood como muestra de arrepentimiento y a la espera de posibles sanciones. Lo puedes ver en el vídeo de arriba.

"Ella no es una mujer que necesite protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es frágil", recalcó la fuente. "Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado", ha asegurado.

Will Smith y Jada Pinkett en los Oscar | Cordon Press

Esta misma información sugiere que el matrimonio goza de apoyo por parte de sus hijos: "Protegen a su familia. Lo son todo para su familia y sus hijos. Han hecho todo lo posible para construir esta vida por ellos mismos".

"Lo hacen lo mejor que pueden para proteger a sus seres queridos", dijo esta fuente. Estas palabras se unen a las de Jada, cuando se pronunció por primera vez tras la noche de los Oscar con un mensaje en su Instagram: "Este es un tiempo para curar y estoy aquí para ello".

Seguro que te interesa:

La foto de Willow con su padre, Will Smith, presumiendo de Oscar tras su altercado con Chris Rock