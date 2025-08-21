Crisis en el set de Vengadores: Doomsday: Dos estrellas se pelean y plantean grabar sus escenas por separado

Alerta de crisis en el Universo Marvel. Las últimas informaciones aseguran que durante el rodaje de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines en diciembre de 2026, dos de sus principales estrellas han tenido un fuerte encontronazo, causando una brecha que estuvo a punto de conducir a un importante cambio en la producción del filme dirigido por los hermanos Russo.

"Son dos actores bastante importantes", aseguró John Rocha en el podcast Kristian Harloff sin dar en ningún momento el nombre de los intérpretes involucrados en el conflicto. "Por lo visto se hizo un comentario en broma, según tengo entendido, demasiado atrevido porque estos dos actores no se conocían tanto. Eso traspasó el límite", añadió.

"Uno de los intérpretes se enfadó por ello y se encaró con el otro [en el set], lo que provocó un gran conflicto. Dos actores muy directos se enfrentaron... y Marvel dijo: 'Grabaremos tus escenas por separado, o sin que el otro actor aparezca, o buscaremos otra solución'", comentó Rocha.

Hemsworth, Evans, Downey, Johansson, Renner y Ruffalo; los Vengadores originales | Getty

"Ese actor consideró que el simple hecho de que Marvel estuviera dispuesto a hacer esas concesiones era suficiente, ya que también le explicaron que filmar las escenas sin el otro intérprete costaría millones de dólares. Como Marvel mostró al menos la intención de ceder y reorganizar el calendario, lo consideraron un gesto de buena fe; ambos actores se reunieron, se pidieron disculpas y la situación se resolvió", remarcó.

"Sí, [ahora están bien]. Hasta donde se sabe, no ha habido más incidentes. Al parecer, fue un encontronazo bastante fuerte", zanjó Rocha, sin llegar a descubrir en ningún momento de quiénes se trataba.

En este punto, conviene recordar que Robert Downey Jr., quien interpretará a Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday, protagonizó también un tenso momento en el set de la película. Según expuso Jeff Sneider en The Hot Mic, el oscarizado actor estaba descontento con cómo iba la filmación y, tras varias semanas de rodaje con un doble de cuerpo y rostro, quería rodar todo él mismo con el traje puesto.

Robert Downey Jr. en la Comic-Con 2024 | Gtres

"Tenían un doble de cuerpo y un doble de rostro, y Robert se quedaba fuera de escena leyendo las líneas y, por lo visto, después de dos o tres semanas dijo: 'Esto no funciona. Quiero rodarlo todo yo mismo con el traje puesto'", reveló el insider. Las fricciones y conflictos en una superproducción de gran envergadura como Vengadores 5 no resultan en absoluto sorprendentes. Sin embargo, con las asperezas ya limadas, todo apunta a que los Russo continuarán sin más conflictos el rodaje de la cinta en Reino Unido.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre del próximo año. La anterior cita en los cines para los fans del UCM será Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película en solitario de Tom Holland como el héroe arácnido que, con Destin Cretton como director tomando el testigo de Jon Watts, aterrizará en las salas el 31 de julio de 2026.