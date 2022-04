Chris Rock afirma que no hablará de lo ocurrido con Will Smith "hasta que me paguen"

El cómico Chris Rock ha continuado su gira de monólogos tras el incidente ocurrido en los Oscar con Will Smith, y ha sido en uno de estos espectáculos donde ha hablado algo más, aunque no demasiado, de lo que pasó.

"Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen", afirmó el también actor, de 57 años, a los asistentes a su show de comedia en Palm Springs, California, el pasado sábado 1 de abril, según ha citado periódico Desert Sun. "La vida es bonita. He recuperado mi audición”.

A estas alturas de la película todo el mundo conoce lo que ocurrió durante la 94ª entrega anual de los Premios Oscar. La gala transcurría con normalidad hasta que Chris Rock hizo un broma sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith al subir a entregar el premio al Mejor Documental.

Chris bromeó diciendo que Pinkett Smith, de 50 años, podría protagonizar una secuela de 'La teniente O'Neil' debido a su cabello rapado. La cuestión es que Jada había hablado previamente sobre su lucha contra la alopecia.

En un primer momento Will Smith pareció reírse de la broma, pero Jada Pinkett Smith puso los ojos en blanco sutilmente ante el comentario. Momentos después los telespectadores pudieron ver como Will subía al escenario y propinaba un bofetón en la cara a Chris Rock.

Acto seguido Will Smith, de 53 años, volvió a sentarse en su butaca mientras gritaba "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Unos minutos después del incidente el conocido artista ganó el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en 'El método Williams'.

Las consecuencias para Will Smith

Desde entonces no es poco lo que ha ocurrido, sobre todo para Will Smith. Este fin de semana conocíamos la noticia de que la Academia de Hollywood ha sancionado al actor con una medida inédita: durante 10 años no podrá acudir a la ceremonia de los Oscar.

Además, el actor decidió renunciar a formar parte de dicha organización y no son pocas las voces que afirman que algunos de sus proyectos futuros están viéndose aplazados. Parece que además el actor habría ingresado en un centro de rehabilitación para gestionar su estrés ante lo ocurrido.

Seguro que te interesa:

Jaden Smith reaparece en las redes sociales después de su polémico mensaje sobre el bofetón de Will Smith