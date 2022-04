Will Smith responde a la Academia tras vetarle de los Oscar por 10 años

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado que Will Smith no podrá participar en ningún evento de la Academia, incluidos los Premios Oscar, durante los próximos 10 años.

Una sanción para demostrar que la violencia es completamente intolerable. Así, Will Smith no podrá acudir a la gala de los Oscar hasta 2033, aunque no queda claro si puede ser nominado durante ese periodo.

El comunicado de la Academia

Tras reunirse el viernes 8 de abril, los miembros de la Academia se pusieron de acuerdo para imponer una dura sanción a Will Smith por propinar una bofetada a Chris Rock.

"Los 94 premios Oscar estaban destinados a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al Sr. Smith en el escenario" comenzó diciendo el comunicado oficial de la Academia.

También se disculparon por no abordar el tema de forma inmediata, "fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos".

"La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia" sentenció.

Will Smith se pronuncia sobre la sanción

Instantes después de que la Academia hiciera pública su decisión, Will Smith hizo una breve declaración asegurando que: "Acepto y respeto la decisión de la Academia", según recoge DeadLine.

El actor ya renunció a su puesto como miembro en la Academia, y ha pedido perdón por sus acciones, por lo que ya solo le falta hacer frente a sus consecuencias.

Por el momento, además de estar vetado por 10 años, han sido paralizados dos de los proyectos que tenía pendientes el actor: 'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose'.

