Pedro Antonio y Lucía Cepeda oficializan su relación: el plan familiar que les ha unido a Rosario Flores

El próximo 30 de mayo se cumplirá el 30º aniversario de la muerte de Antonio Flores, un año especial y lleno de emoción para su familia y por ello se han organizado diversos actos en memoria del artista.

De hecho, su hija Alba ha tenido su propio homenaje a su padre con la película documental Flores para Antonio, convertida en uno de los grandes éxitos en las salas de cine españolas y nominada a los Premios Goya.

Su hermana Rosario Floresha capitaneado el último tributo a su hermano junto a Mariola Orellana, acogiendo la inauguración de la exposición fotográfica con la que la artista noruega Marianne Nilsen recorre la vida de Antonio con imágenes muy personales.

Antonio Carmona, Mariola Orellana, Rosario Flores y Marianne Nilsen en el homenaje a Antonio Flores | Europa Press

Aparte de Antonio Carmona, Pablo Alborán, Simoneta Gómez-Acebo, Macarena Gómez, José Yélamo o Begoña Villacís, a esta cita han asistido Pedro Antonio Lazaga, hijo de Rosario, y su novia, Lucía Cepeda, hija de Alba Molina.

Pedro Antonio, hijo de Rosario Flores | Europa Press

Su aparición ha sido llamativa ya que están llevando esta relación de algo más de un año bajo la más absoluta discreción.

Lucía Cepeda, hija de Alba Molina | Europa Press

Sin embargo, no pudieron ir miembro de la familia como la hija de la cantante, Lola Orellana, embarazada de su primer hijo. Tampoco se vio a Lolita, Elena Furiase o la propia Alba Flores.