El rey Felipe VI cumple 58 años: su récord Guinness, artistas favoritos y otras curiosidades

Este viernes 30 de enero de 2026, el rey Felipe VI cumple 58 años. Una figura de la que conocemos sobradamente su trayectoria, desde sus años como príncipe de Asturias hasta su reinado actual, pasando por momentos clave como el nacimiento de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, o su proclamación como rey.

Sin embargo, hay otros aspectos de su vida menos comentados, vinculados a su faceta más personal y curiosa. ¿Sabías que su nombre figura en el Libro Guinness de los Récords? ¿Qué tipo de música escucha o a qué conciertos le gusta asistir? Te lo contamos.

Su récord Guiness

Felipe VI ha sido incluido en la edición 2026 del Guinness World Records por ser el monarca más alto del mundo. Con 1,97 metros de estatura, el rey supera en altura a otros soberanos europeos, como el rey Felipe de Bélgica o Harald V de Noruega.

La diferencia también es notable dentro de su propia familia: saca casi 30 centímetros a la reina Letizia, 22 a la princesa Leonor y 16 a la infanta Sofía. Teniendo en cuenta que la estatura media de los hombres en España ronda los 1,76 metros, el jefe del Estado se sitúa claramente por encima de la media.

Familia real española | Gtres

Sus artistas favoritos son…

En más de una ocasión, Felipe VI ha reconocido ser un gran amante de la música clásica, aunque también disfruta de lo que él mismo ha definido como "música moderna buena".Según recoge ABC en un artículo dedicado al monarca, entre sus artistas favoritos figuran nombres como Van Morrison, Pink Floyd, Los Ronaldos o Loquillo.

A lo largo de los años, se le ha visto asistir a conciertos de Shakira, Alejandro Sanz, Bruce Springsteen, Paco de Lucía, Mecano o Jaime Anglada. En cuanto a la música clásica, su compositor predilecto es Johann Sebastian Bach.

Felipe y Letizia en un concierto | Gtres

De cita con Letizia

Como a cualquier pareja, al rey Felipe y a doña Letizia les gusta reservar tiempo para ellos dos cuando la agenda oficial se lo permite. Se les ha visto en salas de cine viendo títulos como Gladiator II o Warfare, así como en restaurantes madrileños como La Lonja del Mar o Ferretería, e incluso en locales más informales, como kebabs, uno de los platos favoritos del monarca.

También comparten afición por el teatro. Las pasadas Navidades, por ejemplo, acudieron a Matadero Madrid para asistir a la obra Filosofía mundana. En cuanto a salir a tomar algo, según recoge ABC, Felipe VI prefiere la cerveza al vino y, por la noche, disfruta de un buen gin-tonic.

Felipe y Letizia saliendo del restaurante La Lonja del Mar | Gtres

¿Dónde va de vacaciones?

Aunque es rey las 24 horas del día, Felipe VI también encuentra momentos para viajar por placer y desconectar de sus obligaciones institucionales. En invierno, desde muy joven, es habitual verle esquiando en Baqueira Beret.

El rey Felipe esquiando en Baqueira Beret | Gtres

En verano, además de su estancia en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al hijo de don Juan Carlos y doña Sofía le gusta escaparse a Grecia para disfrutar de vacaciones privadas.