Se cumplen 55 años de la boda Julio Iglesias e Isabel Preysler: la historia de amor que marcó una época

El 29 de enero de 1971, una joven Isabel Preysler, de 20 años y embarazada de su primera hija, se casaba con uno de los cantantes más famosos del momento, Julio Iglesias. Eran la pareja de moda y fruto de aquella unión nacieron Chábeli Iglesias, Julio José Iglesias y Enrique Iglesias.

Hoy, cuando se cumplen 55 años de aquel enlace, repasamos cómo fue su historia de amor: desde el primer flechazo hasta su divorcio, tras siete años de matrimonio.

Cómo se conocieron Julio Iglesias e Isabel Preysler

Los últimos años de la década de los sesenta fueron decisivos en la vida de ambos. En 1968, Julio Iglesias ganaba el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con La vida sigue igual, tema que compuso durante su recuperación tras el grave accidente de coche que le obligó a abandonar el fútbol. Paralelamente, Isabel Preysler dejaba Filipinas por decisión familiar y se trasladaba a España para vivir con sus tíos, Teresa Arrastia y Miguel Pérez Rubio.

Fue en ese contexto cuando coincidieron en una fiesta organizada por el empresario Tomás Terry Merello, en Madrid. Iglesias quedó prendado de inmediato. Años después recordaría aquel momento en sus memorias: "Fue un toque de fascinación. Tenía clase, era distinta…".

Aunque Julio ya era una estrella internacional tras su paso por Eurovisión, eso no intimidó a Isabel, entonces estudiante de Secretariado Internacional e hija del representante del Banco Español de Crédito en Manila. Fue él quien tuvo que ingeniárselas para volver a verla, ofreciéndose a llevar en coche a Isabel y a sus amigas tras una fiesta en la Casa de Campo.

Ni siquiera ese segundo encuentro bastó para conquistarla. Fue tiempo después, durante un verano en Londres, cuando Julio consiguió su teléfono y, tras insistir, logró una primera cita. Poco a poco comenzaron a verse con más frecuencia y pronto se convirtieron en la pareja de moda.

Su boda

Tras ocho meses de relación, la pareja celebró una boda de enorme repercusión mediática. El enlace tuvo lugar en una pequeña capilla de Illescas (Toledo) y reunió a cerca de mil invitados y a numerosos periodistas.

Isabel Preysler llegó al altar del brazo de su padre y padrino, Carlos Preysler, luciendo un vestido de novia de crepé de seda, de línea recta y mangas largas rematadas en volantes, acompañado de un cinturón del mismo tejido. Completó el look con un velo largo de tul ilusión, unos discretos pendientes de perlas y un pequeño ramo de flores blancas. Julio Iglesias, por su parte, estuvo acompañado por su madre y madrina, Rosario de la Cueva. Tras la ceremonia, los novios ofrecieron un banquete con platos españoles y filipinos.

Isabel estaba embarazada en el momento de la boda y la pareja eligió Gran Canaria como destino para su luna de miel.

Su vida matrimonial

Meses después del enlace, en septiembre, la pareja daba la bienvenida a su primera hija, María Isabel (Chábeli). Julio no pudo asistir al parto debido a un compromiso profesional, algo que con el tiempo Isabel lamentaría, al igual que las constantes ausencias del cantante por sus giras internacionales.

En enero de 1973 nació Julio José, y en esta ocasión el artista sí estuvo presente, aunque poco después volvió a marcharse de gira tras el bautizo.

El 8 de mayo de 1975 llegó el tercer hijo del matrimonio, Enrique Miguel, con quien completaron la familia.

El divorcio

Según relató años después Jaime Peñafiel en El Mundo, la relación llegó a su fin tras una infidelidad de Isabel Preysler con quien sería su segundo marido, Carlos Falcó, marqués de Griñón. Al parecer, una llamada anónima alertó al periodista de la situación y este avisó a Isabel para que estuviera prevenida. Julio se encontraba entonces de viaje y, a su regreso, ella le pidió el divorcio antes de que los rumores estallaran públicamente.

Así, y de forma "amistosa y legal", tal y como rezó el comunicado oficial, Julio Iglesias e Isabel Preysler pusieron fin a siete años de matrimonio.

Con el paso del tiempo, el cantante no dudó en defender públicamente a su exmujer. En una entrevista concedida a ¡HOLA!, afirmó: "Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida".