La historia de amor de Ana Villa y Antonio Flores: "Hubiese tenido seis hijos con él"

El éxito del documental Flores para Antonio no solo ha servido para reivindicar la figura artística y humana de Antonio Flores, sino también para rescatar del segundo plano a una mujer clave en su vida: Ana Villa. La madre de Alba Flores, siempre discreta, vuelve ahora a ocupar titulares tras abrir su corazón en Lo de Évole.

En la entrevista, Ana confesó algo que hasta ahora apenas había verbalizado: pese a la separación, nunca dejó de amar a Antonio ni cerró la puerta a una reconciliación. "Yo estaba enamorada de él, quería haber seguido con él toda la vida y hubiese tenido seis hijos con él", confesó, emocionada, recordando una relación que fue algo acompleja, pero en la que no faltó el amor.

Cómo se conocieron

Antonio González Flores, hijo de Lola Flores y El Pescaílla y hermano de Lolita y Rosario, conoció a Ana Villa a principios de los años 80, en un bar. No hubo flechazo inmediato ni declaraciones grandilocuentes. Tal y como ella misma ha contado en varias ocasiones, lo suyo nació desde la amistad y fue creciendo poco a poco, casi sin darse cuenta.

Familia Flores y Ana Villa | Gtres

Por entonces, Antonio ya luchaba contra sus adicciones. Sin embargo, como recordó Vanity Fair, durante el primer año de relación con Ana consiguió mantenerse alejado de las drogas, una etapa de relativa estabilidad que coincidió con uno de los momentos más luminosos de su vida personal.

Boda, embarazo y una hija muy esperada

La relación avanzó y, tras quedarse embarazada, la pareja decidió casarse. El 19 de marzo de 1986 contrajeron matrimonio de forma discreta en el Registro Civil de la calle Pradillo, en Madrid. Aunque durante años se especuló con que la boda se celebró por el embarazo, Ana siempre lo desmintió: "Me casé porque estaba enamorada, no porque estuviera embarazada".

El 27 de octubre de 1986 nació Alba Flores, la primera nieta de Lola Flores. Fue una enorme alegría para toda la familia y una fuente de inspiración para Antonio, que le dedicó una canción convertida hoy en uno de sus temas más recordados: Alba.

Antonio Flores y su hija | Gtres

La lucha contra las adicciones y la separación

La felicidad, sin embargo, no fue duradera. Las adicciones de Antonio volvieron a aparecer con fuerza. El propio artista reconoció que el mismo día que nació su hija recayó en el consumo. Esa lucha constante acabó pasando factura a la pareja.

Cinco años después de la boda, Ana y Antonio se separaron. El divorcio se hizo oficial en 1991, pero el vínculo entre ellos nunca se rompió del todo.

Pese a la separación, siguieron compartiendo tiempo y planes, sobre todo por Alba. "Seguíamos viajando juntos, íbamos los tres. Dos o tres meses antes de que muriera nos fuimos a Disney", recordó Ana en Lo de Évole. Su idea era clara: retomar la relación cuando Antonio estuviera bien.

Esa segunda oportunidad nunca llegó. El 30 de mayo de 1995, apenas catorce días después de la muerte de Lola Flores, Antonio fue hallado sin vida en su casa de Alcobendas. Tenía 33 años. La autopsia determinó que falleció por una sobredosis.

Antonio y Lola Flores | Gtres

"Nunca dejé de quererle"

Con el paso del tiempo, Ana Villa fue muy clara sobre todo lo que Antonio significó en su vida. "A mí se me ha muerto mucho más que el padre de mi hija. Fue el único hombre con el que compartí mi vida. Nunca dejé de quererle. Y ahora le quiero más todavía", declaró.

Ana Villa | Gtres

Sobre el documental, Ana reconoce que revivir aquellos recuerdos ha sido especialmente duro. "Para Lolita, Rosario y para mí ha sido durísimo volver a ver esos vídeos familiares cuando todos estábamos tan bien", confesó. Una historia de amor real, imperfecta y profunda, que nunca llegó a cerrarse del todo.