La finca de Cantora atraviesa uno de sus momentos más críticos y, con ella, vuelve a estallar el eterno conflicto del clan Rivera-Pantoja. El hecho de no haber pagado la cuotamensual de 12.000 habría provocado que la reconocida propiedad de Isabel Pantoja termine saliendo a subasta, una noticia que ha caído como un auténtico jarro de agua fría dentro de la familia y que vuelve a poner sobre la mesa los problemas de herencias y repartos.

La deuda acumulada superaría los dos millones de euros, lo que ha llevado a la pérdida definitiva del cortijo. Una situación que ha hecho que la propiedad salga a subasta en febrero por un millón de euros según a revelado la revista Lecturas, y que, además, habría pillado totalmente por sorpresa a Kiko Rivera, propietario del 47% de la finca tras la herencia de su padre, Paquirri. Tal y como se ha publicado, el DJ ya habría puesto el asunto en manos de su equipo legal para estudiar si puede reclamar algo ante este inesperado desenlace. Y es que no descarta emprender acciones legales si considera que sus derechos han sido vulnerados.

En medio de todo este revuelo mediático, Fran Rivera reaparecía en Sevilla en un ambiente mucho más festivo, arropando a su mujer Lourdes Montes en el desfile con el que celebraba el décimo aniversario de su firma flamenca Mi Abril, dentro del SIMOF 2026. Acompañado por varios de sus hijos, el torero no pudo esquivar las preguntas sobre Cantora y la delicada situación económica de la finca.

Fran Rivera ante las cámaras | Gtres

Sin embargo, Fran optó por desentenderse completamente del conflicto. "No tengo ni idea, sabéis vosotros más que yo", aseguraba ante los micrófonos, dejando claro que desconoce todos los detalles de la supuesta subasta. Una frase que repitió en varias ocasiones, insistiendo en que no está al tanto de lo ocurrido, y que si su propio hermano no sabía nada "Imagínate yo" recalcaba. No tengo ni idea de nada, lo siento", añadía, visiblemente incómodo.

El torero también evitó pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Isabel Pantojahabría dejado la finca prácticamente vacía antes de abandonarla, llevándose incluso elementos básicos de la vivienda. "Ya te digo que sabéis muchísimo más que yo. Yo no tengo ni idea ni de lo que ha pasado ni de nada", zanjaba, tratando de restar importancia a la polémica.