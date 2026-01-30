Cada vez queda más claro que Jessica Buenole ha dado una segunda oportunidad al amor tras sus anteriores desenlaces sentimentales. Aunque se sabía que la modelo tenía una nueva ilusión y que quería ir poco a poco, "con pies de plomo", según reconoció anteriormente ante la prensa, ahora se la ve feliz junto a Roberto Mendoza, arreglista, violinista y productor, disfrutando plenamente de esta nueva etapa.

Jessica Bueno y Roberto Mendoza ante las cámaras | Gtres

Parece que la vida sonríe a Jessica en todos los aspectos, tanto en el terreno amoroso como en el profesional, ya que la modelo ha desfilado para dos marcas muy reconocidas en el mundo de la moda flamenca. Primero, lo hizo hace unos días en Jerez para la firma La Parrala y, posteriormente, en SIMOF 2026 en Sevilla, cerrando una de las pasarelas más vistas, un escaparate que podría abrirle aún más puertas en este sector.

Jessica Bueno en SIMOF | Gtres

Además, Jessica nunca ha ocultado que le hacía ilusión que su chico estuviera presente en uno de sus desfiles. De hecho, en más de una ocasión lo dejó caer entre risas ante los medios, bromeando con que "si no se le veía, es que no había venido", dejando claro que le gusta sentirse arropada en esos momentos tan importantes para ella. Y, esta vez, su deseo se ha hecho realidad.

Los micrófonos de Europa Press también pudieron hablar con Roberto, que no dudó en deshacerse en halagos hacia la modelo, asegurando que estaba "espectacular" y "preciosa", confirmando así el gran momento personal que atraviesa la sevillana.

Pese a que todo sea felicidad e ilusión, Jessica ha dejado siempre muy claro que su prioridad sigue siendo su familia y su carrera. Prefiere marcar sus propios tiempos y vivir el presente con naturalidad, sin dejarse llevar por las presiones mediáticas ni por rumores sobre el pasado amoroso de Roberto Mendoza.