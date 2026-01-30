¿De dónde vienen los ingresos de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz? La respuesta a su vida millonaria

La familia Beckham atraviesa uno de sus momentos más delicados. La aparente armonía que durante años vendieron David y Victoria como el reflejo de un clan unido se ha roto por completo tras la decisión de Brooklyn y Nicola de tomar distancia del apellido. Una bomba mediática que ha sacudido tanto a la prensa británica como a la estadounidense.

El joven matrimonio ha optado por desligarse emocionalmente de los Beckham. Hace apenas unas semanas, Brooklyn sorprendía con un comunicado en el que lanzaba reproches a sus padres y a sus hermanos, dejando claro que su prioridad ahora es su mujer y la vida que están construyendo juntos fuera de ese núcleo familiar.

Un trago amargo para todos los implicados, pero que no tendrá consecuencias reales en su nivel de vida. Porque si algo no está en peligro para la pareja es su estabilidad económica. En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre cómo se ganan la vida Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

El imperio Peltz

Nicola Peltz pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos. Su padre, Nelson Peltz, es un empresario alejado del ruido mediático pero con una trayectoria destacable en el mundo de los negocios.

A sus 83 años, es el dueño de un gigantesco entramado empresarial vinculado al sector alimentario y de inversiones. Su historia no es fruto del azar, ya que creció rodeado de empresas: su propio padre tenía una compañía de distribución de congelados y fue ahí donde Nelson aprendió desde joven a moverse entre números y estrategias.

En los años 80 dio el gran salto cuando vendió ese negocio por 80 millones de dólares. Y, a partir de ahí, hizo de esa operación su fórmula de éxito: comprar, transformar y vender compañías se ha convertido en su sello personal. Hoy, su patrimonio se estima en unos 1.600 millones de dólares.

Nelson Peltz llegando a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

El dinero que recibe Nicola

Esa fortuna no queda lejos de Nicola Peltz, quien se beneficia directamente del imperio familiar. Según varios medios, su padre le ingresa mensualmente una cantidad cercana al millón de dólares a modo de sueldo.

Esta paga explica el nivel de vida que ella y Brooklyn llevan sin demasiadas preocupaciones: hoteles de lujo, restaurantes de cinco estrellas, viajes y vinos caros. Un oasis económico que no depende del trabajo del matrimonio, sino del respaldo del clan Peltz.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

Cómo se gana la vida Brooklyn

En contraste, Brooklyn Beckham no cuenta con una profesión estable. Ha probado suerte como fotógrafo, modelo y ahora como aspirante a chef, pero sin consolidarse en ninguna de esas áreas. A día de hoy, sus ingresos proceden casi exclusivamente del mundo de las redes sociales.

Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, Brooklyn gana dinero a través de colaboraciones publicitarias, campañas con marcas y contenido patrocinado. Un sueldo suficiente para vivir sin restricciones, aunque lejos del nivel financiero de su mujer.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

Una familia perfecta

La imagen que proyectan Nicola Peltz y Brooklyn Beckham junto a la familia de ella es perfecta: cenas elegantes, sonrisas y mucha complicidad. Desde que Brooklyn se integró en el clan Peltz, su presencia en celebraciones y encuentros familiares ha sido constante, siempre arropado como uno más.

Brooklyn Beckham con los Peltz por Navidad | Instagram, @nicolaannepeltzbeckham

En esta familia, Brooklyn ha dejado de ser el hijo de, para convertirse en el marido de Nicola. Un clan que proyecta armonía y que se ha convertido en su refugio frente al terremoto emocional que vive con los suyos.