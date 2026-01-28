Con buena parte de la ciudad de Madrid cubierta por la nieve, la reina Letizia ha seguido adelante con sus compromisos oficiales y ha cumplido con su agenda, que este miércoles ha estado protagonizada por una reunión de trabajo en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que ostenta la presidencia de honor, para conocer la actividad realizada en 2025 y los proyectos previstos para este 2026.

Una cita en la que, fiel a su costumbre en este tipo de actos de corte ejecutivo, su Majestad ha recurrido a un look working girl sin estridencias en clave invernal para protegerse del intenso frío que hacía en Madrid cuando ha empezado el acto en torno a las 10.30 horas.

De ahí que el absoluto protagonista de su outfit haya sido su abrigo, un diseño en color azul navy que incorporó a su impresionante colección de prendas exteriores a principios de 2022 y estábamos deseando volver a verle. Un modelo largo de Hugo Boss confeccionado en lana, de corte oversize y con doble botonadura, perfecto para solventar cualquier compromiso con elegancia y estilo.

El abrigo de lana de la reina Letizia | Gtres

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha escogido una bufanda azul marino y unos botines negros de tacón ancho, además de un bolso plano tipo bandolera al tono, y su tablet en la mano, dispuesta a no perder detalle de la reunión con la AECC.