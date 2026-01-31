Nuria Fergó asegura que no tiene relación con David Bisbal tras la confesión de Verónica Romero: "Es imposible"

David Bisbal y su relación con los que un día fueron sus compañeros en Operación Triunfo vuelve a estar de plena actualidad después de que Vega -que en su día compuso varias canciones para el almeriense, como El ruido, Culpable, o No amanece- revelase en Instagram el fin de su amistad con un enigmático mensaje que está dando mucho que hablar.

"Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos (...). Por mucho que un tercero se empeñe, un amigo llama. Esa es mi pena. No hay más amigo. Pues no lo hay. Simple y llano", se sinceraba con sus seguidores.

Unas palabras a la que reaccionaba días después Verónica Romero, que compartió academia con Bisbal y ha reconocido que, al igual que la cordobesa, ella tampoco tiene ya relacióncon el que un día fue su amigo. "De repente vi que estaba todo muy frío con él. Lo intentas, pero al ver que no hay nada, pues para qué seguir. Entiendo que, cuando nos veamos, nos alegraremos, pero ahora mismo no tenemos relación. Y no sé por qué. A lo mejor algún día podemos hablar. A veces no hay un por qué, las relaciones se enfrían y ya está", reconoció ante las cámaras de Europa Press.

Y ahora es Nuria Fergó la que confiesa que su amistad con David está distante, aunque ha dejado claro que no por culpa del almeriense. "Yo fenomenal como siempre, pero no tengo relación con él porque es imposible. Vamos, no tengo tiempo ni para ver a mis amigas de aquí, no le voy a ver a él".

Nuria Fergó | Gtres

"Imagínate, es imposible, o sea, es lo normal", ha justificado. "Con ganas de verlo en eventos y en sitios para saludarlo, claro", ha añadido, desmarcándose de las declaraciones de Vega y Verónica ya que en su caso su distanciamiento se debe a la falta de tiempo.

Además, tras su ruptura con Juan Pablo Lauro en mayo de 2025 después de anunciar su boda, ha revelado que "ahora mismo" no tiene ganas de volver a enamorarse. "Necesito mucho tiempo para mí", ha zanjado dejando entrever que en estos momentos está centrada en sí misma y no cabe un nuevo amor en su vida.