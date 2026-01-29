SU HIJA LOLA ORELLANA ESTÁ EMBARAZADA
Rosario Flores tiene claro que se va "a volver loca" con el nacimiento de su primera nieta
Tras semanas de rumores, Rosario Flores ha hablado por primera vez de la felicidad que siente ante la inminente llegada de su primera nieta, un acontecimiento que la tiene completamente emocionada.
Se ha hecho esperar, ya que hace varias semanas que salió a la luz que su hija Lola Orellana está embarazada de su primer hijo, pero Rosario Flores por fin se ha pronunciado sobre el gran momento personal que está viviendo a la espera de convertirse en abuela.
La artista ha reaparecido este martes en la gala benéfica de Spotify Equal en apoyo a las mujeres de la industria musical en el Teatro Joy Eslava y, con una gran sonrisa que lo dice todo, ha confesado que está "como loca" por la llegada de su primera nieta.
"Estoy emocionada, emocionada. Yo creo que me voy a volver loca. Eso me están diciendo, que me voy a volver loca y seguramente me volveré" ha reconocido, convencida de que será una abuela "muy buena": "Estando mucho con mi niña, disfrutándola a todo momento. Porque además ya cuando te viene esta edad, los niños son como la alegría de la vida. Y que miras las cosas de verdad y disfrutas las cosas con mucho más" se ha sincerado, dejando entrever que Lola -que lleva una vida alejada del foco mediático junto a su pareja Cosme Daniel, también artista y con el que mantiene una discreta relación desde hace años- espera una niña.
"Yo soy muy de niños, a mí me encantan los niños y nosotros somos muy familiares. Así que viene recibiéndola todos con mucho amor y esperándola" ha añadido, revelando que todo el clan Flores está deseando verle la carita al nuevo miembro de la familia.
Respecto a cómo se encuentra su hija, Rosario ha asegurado que "lo está llevando muy bien, muy tranquila y muy contenta, sobre todo y muy ilusionada, que eso es lo más importante". "Así que nada, ya me queda muy poquito" ha apuntado, desvelando que Lola ya se encuentra en la recta final del embarazo.
