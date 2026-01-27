Cómo identificar las botellas de agua de plástico que conviene evitar para cuidar tu salud

Durante años, el BPA, un compuesto químico que actúa como disruptor endocrino, estuvo presente en botellas, recipientes de comida y envases de comida sin que nadie supiera bien bien de qué se trataba.

Hoy en día sabemos que puede alterar nuestro sistema hormonal incluso con dosis muy pequeñas. Tanto que Europa no solo lo ha prohibido, sino que ha reducido la cantidad considerada segura hasta 20.000 veces.

El problema es que, cuando una sustancia se prohíbe, la industria busca sustitutos, y ahí es donde entran en escena el BPF y el BPS: dos moléculas con nombres parecidos y, según la evidencia científica más reciente, con efectos muy similares al BPA.

Así que sí, hemos dejado atrás un químico peligroso, pero lo hemos reemplazado por otros que podrían estar jugando en la misma liga. Y lo más preocupante es que siguen colándose en nuestro día a día a través de gestos tan simples como beber agua en una botella de plástico.

Es un disruptor endocrino

Cuando hablamos de disruptores endocrinos nos referimos a sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal del cuerpo. Y las hormonas no son un tema menor, son las encargadas de regular desde el crecimiento hasta la reproducción, el metabolismo o el estado de ánimo.

Estos compuestos pueden afectar a la fertilidad, al desarrollo fetal, a la tiroides, al páncreas y al riesgo de enfermedades como la diabetes. No actúan como un veneno clásico, es decir, no es que te tomes una dosis alta y te pongas malo al momento, sinó que el efecto es más silencioso.

Además, con los disruptores endocrinos hay algo clave que rompe con la lógica habitual: no siempre más cantidad significa más daño.

Botellas de plásticos | Freepik

Las hormonas trabajan en concentraciones muy pequeñas, así que una sustancia que las imita o las bloquea también puede tener efectos a dosis muy bajas. Por eso, incluso pequeñas exposiciones repetidas en el tiempo pueden acabar teniendo impacto.

Con otras palabras, no hace falta beberte un litro de plástico derretido, sino que basta con usar cada día botellas o envases que liberan estas moléculas poco a poco.

El número 7

Si miras la base de muchas botellas reutilizables verás un triángulo de reciclaje con un número dentro. Cuando aparece el 7, suele indicar una mezcla de plásticos, y ahí es donde suelen esconderse el BPF y el BPS.

Durante mucho tiempo se pensó que eran alternativas más seguras al BPA, pero cada vez hay más estudios que apuntan a que pueden comportarse de forma muy parecida en el organismo tras ser ingeridos como moléculas.

Recipientes de comida de plástico | Freepik

Es especialmente preocupante su uso en niños y niñas, que son más sensibles a las alteraciones hormonales durante el desarrollo.

Qué alternativas son más seguras

Si tienes que usar plástico, mejor optar por el polipropileno, identificado con el número 5. Es el material que encontrarás en muchos recipientes de comida y, dentro de lo que hay, es una opción más estable.

Aun así, para beber agua, las mejores alternativas siguen siendo:

Botellas de cristal.

Botellas de acero inoxidable, que son muy resistentes y perfectas para pequeños.

Ambas opciones son duraderas, no liberan toxinas y evitan que el agua esté en contacto con plásticos problemáticos durante horas.

Mujer con una botella de acero inoxidable | Freepik

Un gran impacto

Cambiar una botella puede parecer poca cosa, un cambio muy pequeño. Pero, realmente, es uno de esos gestos cotidianos que reducen la exposición a sustancias que no le van bien a nuestro cuerpo.

Porque tenemos que vivir sabiendo qué es bueno para nuestra salud y qué no, y, precisamente el BPA, ya nos enseñó que no todo lo que se usa durante años es seguro. Es por eso que tenemos que ir con cuidado con el BPF y el BPS.